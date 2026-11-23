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Phòng vé Việt vừa chứng kiến một màn ra mắt không thể ấn tượng hơn của Trại giam hạnh phúc. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, bộ phim đã thu về gần 104 tỉ đồng ngay trong đợt mở màn. Sự áp đảo này không chỉ nằm ở con số doanh thu mà còn ở quy mô phát hành khi phim có khoảng 5.000 suất chiếu mỗi ngày, bỏ xa các đối thủ cùng thời điểm.

Cốt truyện dễ xem nhưng còn vài điểm 'vấp'

Phim xoay quanh Phúc do Tuấn Trần thủ vai, một giáo viên hiền lành nhưng vì muốn cứu em gái là Sally Hồng Anh mà chấp nhận trở thành sát nhân để rồi phải ngồi tù. Tại đây, chính sự lương thiện của Phúc đã khiến cán bộ quản giáo tên Tú (Ma Ran Đô) cùng các phạm nhân khác thay đổi theo hướng tích cực, biết đồng cảm và hòa hợp với nhau hơn. Tuy nhiên, cuộc sống trong tù không hề êm đềm khi Phúc luôn bị tên tù nhân sừng sỏ Long (Lương Thế Thành) rình rập gây khó dễ.

Nói về chuyên môn, kịch bản phim không quá phức tạp và được triển khai tương đối chặt chẽ. Sự kết nối giữa các tình tiết hợp lý, tạo được sự đan xen khéo léo giữa những pha hài hước và các phân đoạn căng thẳng. Việc chọn bối cảnh thập niên cũ cũng là một điểm cộng lớn khiến phim có sức hút hơn.

Nhưng công tâm mà nói, Trại giam hạnh phúc vẫn có những hạn chế trong cách kể chuyện. Nửa đầu phim bị đánh giá là có nhịp chậm vì dành quá nhiều thời gian giới thiệu nhân vật. Đặc biệt, những tình tiết về gia đình bên ngoài trại giam bị cho là kịch tính một cách khiên cưỡng. Việc nhồi nhét quá nhiều nhân vật với những câu chuyện riêng khiến mạch phim bị dàn trải, đẩy thời lượng lên tới 127 phút.

Cách xây dựng nhân vật cũng là điểm trừ khi chưa đủ độ sâu. Nhân vật Phúc được vẽ ra quá hiền lành, thiếu những nét đối lập để tạo cảm giác chân thực. Trong khi đó, Long Đầu Bò dù có ngoại hình và khí chất đáng sợ nhưng những chuyển biến tâm lý và chiều sâu nội tâm lại chưa được khai thác xứng tầm.

Cuộc đua nghẹt thở tại phòng vé

Đứng thứ hai trong danh sách là Ngày con còn mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng với 57 tỉ đồng sau 12 ngày ra rạp và duy trì 1.200 suất chiếu mỗi ngày. Dù doanh thu khả quan, nhưng phim lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng câu chuyện về sự thiên vị của người mẹ hay quá trình hóa giải mâu thuẫn gia đình vẫn đi theo lối mòn, một vài phân đoạn còn mang đậm màu sắc phim truyền hình và diễn biến tâm lý nhân vật chưa thực sự thuyết phục. Dù vậy, diễn xuất của Hồng Đào và Phương Anh Đào vẫn là điểm sáng, đặc biệt trong những cảnh khắc họa mối quan hệ nhiều cảm xúc giữa hai mẹ con.

Ở vị trí thứ ba là phim hoạt hình Ma mút con vượt kỷ băng hà với 2,3 tỉ đồng sau 3 ngày ra rạp và khoảng 500 suất chiếu mỗi ngày. Phim kể về Fluffy, một chú ma mút con tỉnh giấc sau hàng nghìn năm ngủ đông tại Nam Cực và lạc khỏi đàn. Trên hành trình tìm mẹ, Fluffy đã kết bạn với Puffin, một chú hải âu cổ rụt có ước mơ trở thành rapper nổi tiếng, cùng nhau vượt qua nhiều thử thách kỳ thú.

Trong khi đó, những cái tên như Ramayana, Godzilla Minus Zero và Chị chị em em 3 đều đã hạ nhiệt và văng khỏi top 5. Thậm chí, Bò sữa bay dù mới ra rạp khoảng hai tuần nhưng hiện tại không lọt nổi top 10 doanh thu.