Vũ Thuý Quỳnh từng kiếm 200 triệu/tháng nhờ chụp lookbook trước khi thành Á hậu

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Trong một buổi livestream hồi tháng 4/2025, Vũ Thuý Quỳnh đã khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ về thu nhập thời còn làm mẫu ảnh. Người đẹp chia sẻ rằng có thời điểm cô kiếm được khoảng 200 triệu đồng mỗi tháng chỉ riêng từ việc chụp ảnh lookbook cho các thương hiệu và cửa hàng quần áo.

Theo lời Vũ Thuý Quỳnh, lúc ấy cô vẫn chưa có danh hiệu nào. Cô nhớ lại khoảng thời gian 3-4 năm trước là lúc mình hoạt động sôi nổi với vai trò mẫu ảnh, thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang của nhiều thương hiệu lớn nhỏ. Chính tần suất nhận show dày đặc trong giai đoạn thị trường thời trang trực tuyến phát triển mạnh đã khiến cô được khán giả gọi là nữ hoàng lookbook.

Sự thay đổi của thị trường thời trang

Dù từng có thời kỳ thu nhập cao, Vũ Thuý Quỳnh cũng thừa nhận thực tế hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Cô cho biết thị trường lookbook giờ đây đã hạn chế hơn, khiến số lượng show không còn dồi dào như trước. Nhìn lại quãng thời gian kiếm được số tiền lớn cách đây 3-4 năm, cô tự đánh giá khi đó mình đã rất giỏi.

Hành trình từ mẫu ảnh đến Á hậu

Trước khi trở thành tâm điểm với những danh hiệu sắc đẹp, Vũ Thúy Quỳnh vốn đã có công việc ổn định trong lĩnh vực thời trang. Sau đó, cô mở rộng con đường hoạt động khi tham gia các cuộc thi người mẫu và nhan sắc. Cô từng lọt Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018, đạt danh hiệu Á quân 3 The New Mentor 2023 và trở thành Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024.

Những thành tích này không chỉ nâng cao độ nhận diện mà còn mở ra cho người đẹp nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp, từ việc tham gia các sự kiện thời trang cho đến các hợp đồng quảng cáo.

Tinh thần độc lập về tài chính

Kể từ khi công khai chuyện tình cảm với doanh nhân Đức Phạm, cuộc sống của Vũ Thúy Quỳnh thường xuyên bị đem ra bàn tán trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì dựa dẫm vào bạn trai giàu có, cô vẫn kiên trì duy trì công việc riêng để chủ động nguồn thu nhập cá nhân.

Vũ Thuý Quỳnh hiện kinh doanh thương hiệu thời trang riêng, đồng thời thường xuyên xuất hiện trong các video quảng cáo, làm tiếp thị liên kết và livestream bán hàng. Ngay cả trong thời gian mang thai con đầu lòng, cô vẫn làm việc chăm chỉ, có những buổi livestream kéo dài đến tận đêm muộn.

Phản hồi về tin đồn "yêu vì tiền"

Trước những ý kiến cho rằng cô đến với Đức Phạm vì điều kiện kinh tế, Vũ Thuý Quỳnh đã trực tiếp phủ nhận trong một buổi livestream. Khi có khán giả bình luận rằng điều quan trọng là bạn trai có tiền, cô khẳng định cả hai đều là những người bình thường và đối phương không giàu có như lời đồn.

Người đẹp nhấn mạnh rằng mọi đồ dùng hàng ngày của cô đều rất bình thường. Cô tuyên bố không nhận bất kỳ quà tặng giá trị nào từ bạn trai, không nhận đồng hồ, nhà hay xe vì muốn cả hai tìm hiểu kỹ càng trước khi tính chuyện xa hơn. Vì vậy, cô khẳng định việc nói cô yêu vì tiền là không đúng.

Hiện tại, Vũ Thuý Quỳnh đã trở thành mẹ của một em bé có tên thân mật là Summer, dù diện mạo của nhóc tỳ vẫn chưa được công khai.