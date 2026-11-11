Nguyễn Đỗ Khánh An lọt Top 6 Chung kết Sao Mai 2026 với chất giọng 'đẹp như trăng rằm'

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Nguyễn Đỗ Khánh An vừa chính thức ghi tên mình vào đêm Chung kết Sao Mai 2026 sau màn trình diễn tại Liveshow 6 diễn ra tối 8/11. Cô cùng với Đỗ Hải Đăng, Nguyễn Xuân Dũng, Mai Thu Hương, Nguyễn Mộc An và Hoàng Thu Hà là sáu gương mặt xuất sắc nhất sẽ cùng nhau tranh tài cho những danh hiệu cao nhất của mùa giải.

Nguyễn Đỗ Khánh An là một nữ ca sĩ trẻ sinh năm 2006, hiện đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô sở hữu một bảng thành tích đáng nể khi từng giành ngôi Quán quân Thần tượng Bolero nhí năm 2018, Á quân Giọng hát Việt nhí 2019 và Á quân Solo cùng Bolero năm 2024. Với vẻ ngoài thanh tú và nụ cười rạng rỡ, Khánh An gây chú ý ở tuổi 20.

Bản lĩnh với chất liệu âm nhạc truyền thống

Tại Liveshow 6, Khánh An đã mang đến hai màu sắc đối lập. Đầu tiên là ca khúc Nhớ quê của nhạc sĩ Minh Vy với phần lời Tứ hoa của Nguyễn Như Khôi. Đây là một tác phẩm đòi hỏi sự trải nghiệm sống và cảm nhận sâu sắc về tình cảm quê hương qua chất liệu dân ca. Nhạc sĩ Dương Cầm nhận định đây là một thử thách lớn, nhưng Khánh An đã vượt qua một cách bản lĩnh. Sau đó, cô tiếp tục gây ấn tượng khi song ca cùng ca sĩ Ngọc Khuê trong bài Chuồn chuồn ớt của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Tiết mục này được đánh giá là hài hòa nhờ cách Khánh An dung hòa màu sắc âm nhạc với nghệ sĩ khách mời, khiến nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng phải dành lời khen.

Thực chất, việc theo đuổi dòng nhạc dân gian không phải là chuyện ngẫu nhiên. Trước đó, Khánh An liên tục thử sức với các ca khúc như Đêm ả đào, Cõng mẹ về trời, hay kết hợp bài Phong nữ của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh với làn Chầu văn cổ Cô Đôi Thượng Ngàn. Chính khả năng nhả chữ, luyến láy mượt mà đã giúp cô ghi điểm. Thậm chí tại Liveshow 3, giám khảo Tấn Minh từng ví von giọng hát và phần thể hiện của cô rất đẹp.

Gia thế nghệ thuật và những cuộc hội ngộ

Có thể nói, nền tảng gia đình đóng vai trò quan trọng trong khả năng cảm thụ âm nhạc dân tộc của Khánh An. Cô là con gái của NSND Nguyễn Mạnh Hùng và là cháu nội của NSND Nguyễn Thanh Tùng - một nghệ sĩ cải lương gạo cội của miền Bắc. Việc lớn lên trong môi trường gắn bó với sân khấu giúp cô sớm tiếp cận và yêu thích những giá trị truyền thống.

Một khoảnh khắc đáng chú ý tại Liveshow 6 là cuộc hội ngộ giữa Khánh An và nhạc sĩ Dương Cầm. Hai người từng đồng hành cùng nhau tại chương trình The Voice Kids nhiều năm trước, và lần gặp lại này đã tạo nên một điểm nhấn cảm xúc cho đêm thi.

Cuộc đua đến đêm Chung kết

Bên cạnh Khánh An, năm thí sinh còn lại cũng cho thấy những thế mạnh riêng. Đỗ Hải Đăng chọn dòng nhạc nhẹ với màn song ca Biển và ánh trăng cùng ca sĩ Khánh Linh. Nguyễn Xuân Dũng gây ấn tượng với giọng hát nội lực qua ca khúc Chào sông Mã anh hùng và bài Quê nhà khi kết hợp cùng NSƯT Vũ Thắng Lợi. Mai Thu Hương nỗ lực làm mới chất liệu dân gian qua Thành phố miền Quan họ và Sóng đàn Hà Nội. Nguyễn Mộc An chọn Hồn sông và song ca cùng ca sĩ Lê Anh Dũng trong Em vẫn chờ anh.

Riêng trường hợp của Hoàng Thu Hà là kịch tính nhất khi cô giành tấm vé vớt cuối cùng nhờ quyền cứu của Hội đồng giám khảo. Đáng nói, nhạc sĩ Dương Cầm là thành viên duy nhất trong hội đồng không đồng ý giữ cô ở lại.

Đêm Chung kết và Trao giải Sao Mai 2026 sẽ diễn ra vào lúc 21h ngày 22/11/2026, truyền hình trực tiếp trên VTV3 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam. Khánh An sẽ cùng năm thí sinh còn lại bước vào đêm thi cuối cùng này.