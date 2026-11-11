Tóc Tiên và David Beckham: Mối nhân duyên từ Hà Nội đến trời Tây

Giải trí

Sự kết nối giữa Tóc Tiên và David Beckham bắt đầu từ những sự kiện tại Việt Nam, nơi cả hai cùng làm việc cho một thương hiệu mà Beckham là đại sứ toàn cầu còn Tóc Tiên là gương mặt đại diện tại thị trường trong nước. Đặc biệt, trong chuyến công tác đến Hà Nội và TP.HCM vào tháng 11/2014, Tóc Tiên đã đồng hành cùng cựu đội trưởng tuyển Anh trong nhiều hoạt động, từ những buổi chụp hình cho đến các buổi giao lưu với người hâm mộ và cả những sự kiện riêng tư.

Điểm cộng lớn nhất giúp Tóc Tiên phối hợp ăn ý với ngôi sao quốc tế chính là khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Cuộc gặp này để lại dấu ấn đặc biệt khi chỉ ít ngày sau chuyến đi, David Beckham đã đăng tải hình ảnh chụp cùng nữ ca sĩ lên Facebook cá nhân và tag tên cô. Trong bài đăng, anh không giấu nổi niềm vui khi được gặp Tóc Tiên tại Hà Nội và bày tỏ hy vọng sẽ sớm có dịp quay trở lại Việt Nam. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ.

Hành trình hội ngộ xuyên lục địa

Nếu tưởng rằng cuộc gặp gỡ năm 2014 là duy nhất thì bạn nhầm rồi, vì Tóc Tiên và Beckham thực sự có duyên khi liên tục tái ngộ ở nhiều thành phố lớn trên thế giới. Tháng 3/2015, Tóc Tiên sang London, Anh để tham dự một sự kiện và một lần nữa xuất hiện bên cạnh cựu danh thủ. Chưa dừng lại ở đó, đến tháng 9/2015, cả hai lại chạm mặt nhau tại một bữa tiệc ở Miami, Mỹ. Trong chuyến đi này, nữ ca sĩ có sự đồng hành của nhà thiết kế Lý Quí Khánh và tiếp tục ghi dấu ấn với diện mạo nổi bật trong những khung hình chụp cùng Beckham.

Đỉnh điểm của chuỗi hội ngộ này là vào tháng 1/2016 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Tóc Tiên xuất hiện trong một chiếc váy màu vàng chanh hiện đại và quyến rũ, tạo nên một tổng thể đầy thu hút khi đứng cạnh siêu sao thể thao. Chia sẻ về David Beckham, Tóc Tiên bày tỏ sự ấn tượng trước một con người hòa nhã, lịch thiệp và cực kỳ gần gũi khi giao lưu với các khách mời, dù anh là một ngôi sao tầm cỡ quốc tế.

Khí chất không hề "lép vế" trước dàn sao thế giới

Không chỉ với David Beckham, Tóc Tiên còn có danh sách gặp gỡ dài dằng dặc với những cái tên đình đám như Taylor Swift, Lisa (BLACKPINK), Mingyu (SEVENTEEN), Chris Evans, Baifern Pimchanok hay Mai Davika. Điều đáng nói là trong mọi khung hình, Tóc Tiên chưa bao giờ bị lu mờ. Thay vì vậy, chính gu thời trang táo bạo cùng khí chất mạnh mẽ đã giúp cô giữ được sức hút riêng và toả sáng ngay cả khi đọ sắc với những mỹ nhân hàng đầu thế giới.

Sự tự tin, thần thái chuyên nghiệp và khả năng giao tiếp tốt là những yếu tố then chốt giúp nữ ca sĩ dễ dàng hòa nhập trong môi trường quốc tế. Thực tế, việc sao Việt chụp ảnh cùng nghệ sĩ quốc tế không hiếm, nhưng để tạo được dấu ấn đậm nét và khiến netizen phải bàn tán vì sự không hề lép vế như Tóc Tiên thì đúng là hàng hiếm.

David Beckham vốn là một cựu tuyển thủ Anh nổi tiếng với khả năng sút xa và đá phạt chính xác. Dù đã giải nghệ, anh vẫn duy trì sức ảnh hưởng khổng lồ không chỉ trong bóng đá mà còn trong giới thời trang và giải trí, từng nhiều lần ghé thăm Việt Nam vào các năm 2003, 2005, 2014 và 2019 để tạo nên những cơn sốt thực sự.