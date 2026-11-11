Hành trình từ anh thợ tiện đến Đan Trường và những cú hit đổi đời

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Nhìn vào Vpop hiện tại, hiếm có nam ca sĩ nào giữ được độ 'hot' và lượng fan trung thành suốt gần ba thập kỷ như Đan Trường. Với thế hệ 8X, 9X, cái tên này không chỉ là một ca sĩ, mà là cả một bầu trời ký ức với hình ảnh thư sinh và kiểu tóc bổ luống đặc trưng từng một thời làm mưa làm gió cuối thập niên 1990.

Ít ai biết trước khi đứng trên những sân khấu lung linh, Đan Trường (tên thật là Phạm Đan Trường, sinh năm 1976 tại TP.HCM) từng là một anh thợ tiện. Anh khởi đầu với các hoạt động văn nghệ phong trào, dần tạo được dấu ấn nhờ ngoại hình sáng và giọng hát dễ nghe. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự khiến sự nghiệp của anh sang trang chính là năm 1999.

Công thức tạo nên một 'hiện tượng' âm nhạc

Để một nghệ sĩ từ thợ tiện trở thành thần tượng, Đan Trường đã đi qua một lộ trình bùng nổ về cả nội dung lẫn hình thức. Đầu tiên là việc tìm được 'vũ khí' sắc bén: ca khúc Kiếp Ve Sầu. Đây là một bản nhạc Hoa lời Việt do nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện viết lời. Với giai điệu bắt tai và ca từ giàu cảm xúc, bài hát này đã nhanh chóng chinh phục giới trẻ, đưa tên tuổi Đan Trường phủ sóng rộng rãi trên mọi mặt trận từ sân khấu ca nhạc đến các cuốn băng cassette, CD và video ca nhạc.

Không dừng lại ở một bài hit duy nhất, anh tiếp tục chiến thuật 'tấn công' dồn dập bằng một loạt ca khúc đình đám khác như Tình Vỗ Cánh Bay, Mưa Trên Cuộc Tình, Bước Chân Lẻ Loi và Đi Về Nơi Xa. Album Nhạc Tuyển Đan Trường Vol.1 phát hành tháng 6/1999 tổng hợp 14 ca khúc có sức tiêu thụ rất lớn. Tiếp đó, đến cuối năm, album Đi Về Nơi Xa lại tiếp tục gây sốt khi tiêu thụ được hơn 250.000 bản băng cassette, CD, VCD và karaoke.

Cát-xê 'khủng' tính bằng vàng và sức hút xuyên thời gian

Khi đã ở thời kỳ hoàng kim, Đan Trường trở thành cái tên mà bất cứ bầu show nào cũng muốn săn đón. Lịch trình biểu diễn dày đặc giúp nam ca sĩ có nguồn thu nhập đáng kể và mức thù lao không phải nghệ sĩ nào cùng thời cũng có được. Một minh chứng điển hình là vào cuối năm 2018, một đại gia tại Thái Nguyên đã chi khoảng 10 cây vàng (tương đương 500 triệu đồng thời điểm đó) chỉ để mời Đan Trường cùng học trò Trung Quang hát trong một đám cưới.

Sức hút của nam ca sĩ không chỉ nằm ở con số mà còn ở sự nể trọng từ đồng nghiệp. Tại concert 'Đan Trường 30 Năm - Dấu Ấn Thanh Xuân' diễn ra ngày 1/11/2025 tại Hà Nội, NSND Xuân Bắc đã có mặt và dành những chia sẻ đặc biệt, bày tỏ sự yêu mến dành cho Đan Trường.

Vẫn 'cháy' ở tuổi 50 và lấn sân sang kinh doanh

Ở tuổi 50, trong khi nhiều nghệ sĩ chọn lui về phía sau, Đan Trường vẫn duy trì hoạt động ca hát sôi nổi. Anh không chỉ diễn trong nước mà còn thường xuyên lưu diễn tại Mỹ để phục vụ kiều bào. Những hình ảnh hậu trường và lịch diễn liên tục được anh cập nhật trên trang cá nhân để giao lưu với người hâm mộ.

Bên cạnh đam mê sân khấu, nam ca sĩ gần đây còn lấn sân sang mảng kinh doanh. Cuối tháng 5/2026, anh khai trương một quán cà phê tại phường Tân Định, TP.HCM. Dù bận rộn, Đan Trường vẫn thường ghé quán để trực tiếp trò chuyện với khách hàng. Có thể thấy, dù thị trường âm nhạc thay đổi ra sao, từ một anh thợ tiện đến một ngôi sao có cát-xê tính bằng vàng, Đan Trường vẫn biết cách làm mới mình để tồn tại trong lòng khán giả.