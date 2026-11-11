Danh ca Minh Cảnh gây xúc động trong đêm liveshow tri ân cuối cùng tại Việt Nam

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Danh ca Minh Cảnh vừa tổ chức một đêm liveshow tri ân khán giả Việt Nam với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ cùng đông đảo người hâm mộ. Vì lý do sức khỏe yếu, nam nghệ sĩ phải ngồi xe lăn khi di chuyển lên sân khấu và tiếp tục ngồi hát trong suốt chương trình. Dù thể lực không còn như trước, ông vẫn cố gắng hết mình để cất giọng phục vụ người hâm mộ. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của đêm diễn là màn kết hợp giữa Minh Cảnh và NSND Minh Vương, tiết mục đã nhận được rất nhiều tràng pháo tay từ phía khán giả.

Khi chương trình kết thúc, Minh Cảnh tiếp tục được người thân hỗ trợ bằng xe lăn để ra về. Tình cảm của công chúng dành cho ông vẫn rất nồng nhiệt khi nhiều khán giả nán lại chờ gặp gỡ, xin chữ ký và chụp ảnh cùng nam danh ca. Điều này một lần nữa khẳng định sức hút bền bỉ của một giọng ca từng gắn bó với nhiều thế hệ yêu mến cải lương.

Tình trạng sức khỏe và ý nghĩa chuyến trở về

Ở tuổi gần 90, sức khỏe của danh ca Minh Cảnh đã suy giảm đáng kể, khiến ông không còn đủ thể lực để thường xuyên di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam. Chính vì vậy, chuyến trở về lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Ông cùng các nghệ sĩ thân thiết đã quyết định thực hiện liveshow cuối cùng để gặp gỡ và tri ân khán giả trong nước trước khi quay lại Mỹ để an hưởng tuổi già.

Trước khi đêm diễn diễn ra, NSND Thanh Điền đã đến thăm nam danh ca và chia sẻ về tình hình sức khỏe của ông. Thời điểm đó, Minh Cảnh chỉ có thể nằm một chỗ để trò chuyện, không đủ sức để ngồi dậy. Tuy nhiên, dù thể chất yếu nhưng ông vẫn giữ được sự minh mẫn, nhớ rõ những chuyện xưa và đối đáp lưu loát.

Sự nghiệp lẫy lừng của một tượng đài cải lương

Sinh năm 1937, danh ca Minh Cảnh là một trong những tên tuổi lớn của sân khấu cải lương Việt Nam. Ông nổi tiếng với giọng ca vọng cổ chẻ đặc trưng, kỹ thuật trường hơi, lối ngân nga mềm mại cùng cách nhả chữ chuẩn xác. Trong suốt sự nghiệp, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm qua các vở cải lương như Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Mùa thu lá bay, cũng như loạt bản tân cổ giao duyên như Tu là cội phúc, Chuyến xe Tây Ninh, Lòng mẹ.

Trong giai đoạn thập niên 1960-1970, ông từng thành lập và dẫn dắt đoàn hát Minh Cảnh. Đây là nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi và tạo được tiếng vang lớn tại miền Nam. Không chỉ dừng lại ở việc ca hát và diễn xuất, nam nghệ sĩ còn trực tiếp tham gia sáng tác tân cổ giao duyên và dàn dựng sân khấu.

Hành trình đam mê xuyên quốc gia

Năm 2005, danh ca Minh Cảnh sang Mỹ định cư. Dù sinh sống ở nước ngoài, ông vẫn luôn duy trì niềm đam mê với nghệ thuật truyền thống. Ông tham gia một số chương trình biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt và thỉnh thoảng trở về Việt Nam để gặp gỡ khán giả. Đêm liveshow vừa qua chính là dấu mốc đặc biệt để khán giả một lần nữa được thưởng thức giọng hát của một nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp cho nền cải lương nước nhà.