Ngọc Xuân và hành trình 'lăn lộn' từ chuồng heo sang chuồng bò để hóa thân thành nàng thơ

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Đúng là không gì đánh lừa được thị giác, nhưng lần này Ngọc Xuân chọn cách đối mặt trực diện với sự thật. Nữ diễn viên vừa khiến dân mạng thích thú khi đăng tải clip mình thoăn thoắt dọn chuồng bò. Chẳng chút e ngại hay tỏ vẻ 'điệu đà', cô còn hài hước chú thích: “Đúng rồi, nó là cái mà mọi người đang nghĩ á”. Và vâng, thứ xuất hiện trong clip cũng như trong bộ phim Bò Sữa Bay chính là phân bò.

Nhìn cái cách Ngọc Xuân thao tác thành thục và thái độ tự nhiên, khó ai tin đây là một nữ diễn viên đang lên. Để đạt được mức độ 'tự tin' này, cô đã phải trải qua một quy trình tập luyện và trải nghiệm thực tế cực kỳ nghiêm túc tại nông trường bò sữa ở Mộc Châu.

Cách Ngọc Xuân 'nhập vai' Linh San tại nông trường

Để hóa thân thành Linh San – con gái giám đốc nông trường bò sữa những năm 1990, Ngọc Xuân không chỉ thay đổi diện mạo bằng cách cắt tóc tém cá tính mà còn thực hiện một chuỗi các hoạt động thực tế theo định hướng của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Mục tiêu là để hiểu rõ tâm lý và tập tính của cô bò tên Bông, giúp những phân cảnh tương tác chung trở nên tự nhiên nhất.

Quy trình trải nghiệm thực tế của Ngọc Xuân tại nông trường bao gồm các bước cụ thể:

Cô được đoàn phim hướng dẫn và trực tiếp trải nghiệm nhiều công việc tại nông trường như vắt sữa, trộn thức ăn, tắm bò và dọn dẹp chuồng trại.

Bên cạnh đó, cô tập trung xây dựng mối quan hệ tình cảm với Bông. Vì nhân vật San mất mẹ từ nhỏ và lớn lên cùng cô bò, Ngọc Xuân coi Bông như một người bạn thân thiết để chia sẻ chuyện riêng tư. Thậm chí, cô còn chủ động đề xuất những tương tác đời thường và muốn trò chuyện với Bông bằng tiếng Tây Ban Nha – ngôn ngữ gắn liền với thời gian du học Cuba của nhân vật.

Từ 'nghề tay trái' tắm heo đến những thử thách mới

Thực ra, việc dọn chuồng bò không phải là lần đầu Ngọc Xuân đối mặt với những công việc đặc biệt như vậy. Trước đó, khi đóng vai Miền trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, cô đã từng phải học cách nấu cám lợn và tắm heo để hiểu sâu hơn về cuộc sống nhân vật. Ngọc Xuân hài hước chia sẻ rằng hai bộ phim này đã vô tình mang lại cho cô những “nghề tay trái” mà trước đây cô chưa từng nghĩ tới. Đối với cô, việc bắt tay vào làm những công việc lạ lẫm không chỉ là thử sức mà còn là cách tìm kiếm chất liệu quý giá để đưa vào vai diễn.

Không dừng lại ở đó, hành trình điện ảnh của Ngọc Xuân ngày càng đa dạng về kỹ năng. Trong Bò Sữa Bay, ngoài việc chăm bò, cô còn phải học lái xe, ca hát và tham gia các phân đoạn hành động trên không. Bước sang dự án Vùng Trời Lửa của đạo diễn Lê Thanh Sơn, cô tiếp tục làm mới mình với hình ảnh một cô gái trí thức Sài Gòn xưa với tính cách chín chắn, điềm đạm và trưởng thành hơn.

Với một diễn viên sinh năm 1999 từ Tiền Giang, từng du học Truyền thông tại Úc và học kịch nói tại Sân khấu kịch Hồng Vân, Ngọc Xuân đang chứng minh mình không muốn bị đóng khung trong hình tượng 'nàng thơ'. Dù trân trọng những lời khen từ khán giả, cô khẳng định muốn chinh phục nhiều nhân vật có số phận và màu sắc khác nhau để mỗi lần xuất hiện đều là một trải nghiệm mới mẻ.

Đúng là đỉnh cao của sự hóa thân chính là không ngại... dọn phân bò, nhỉ?