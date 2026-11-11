Hoàng Thu Hà lách qua khe cửa hẹp để vào chung kết Sao Mai 2026

Giải trí

Đêm liveshow 6 của Sao Mai 2026 diễn ra vào tối 8/11 vừa qua đã biến thành một cuộc đấu trí nghẹt thở. Với 12 tiết mục chia đều cho các thí sinh (mỗi người một bài đơn ca và một bài song ca), không khí buổi thi được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam trở nên nóng hơn bao giờ hết khi tấm vé chung kết cuối cùng dần lộ diện.

Đêm chung kết Sao Mai 2026 dự kiến diễn ra ngày 22/11.

Những màn trình diễn gây chia phe

Đỗ Hải Đăng là một trong những cái tên gây chú ý khi chọn "Bóng mây qua thềm" và "Biển và ánh trăng", song ca cùng ca sĩ Khánh Linh. Giọng ca trẻ này được nhạc sĩ Dương Cầm đánh giá cao nhờ chất giọng đặc trưng và khả năng phối hợp ăn ý với ban nhạc. Thậm chí, ca sĩ Đỗ Tố Hoa còn dành lời khen cho thái độ khiêm nhường của Hải Đăng trước các tiền bối dù vẫn khoe được năng lực riêng.

Khánh An chọn ca khúc "Nhớ quê". Dù bài hát đòi hỏi chiều sâu trải nghiệm, nhưng màn song ca "Chuồn chuồn ớt" cùng ca sĩ Ngọc Khuê đã khiến nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong phải đánh giá đây là một trong những màn kết hợp nổi bật nhất đêm.

Một màu sắc khác đến từ Mai Thu Hương với định hướng dân gian đương đại qua "Thành phố miền Quan họ" và "Sóng đàn Hà Nội". Dù được NSND Tấn Minh ghi nhận sự đầu tư, nhưng vị giám khảo này vẫn nhắn nhủ Thu Hương cần khai thác sâu hơn chất giọng dân ca để tạo ra dấu ấn cá nhân rõ nét hơn.

Sự bứt phá và những lựa chọn táo bạo

Nguyễn Mộc An thì chọn cách chơi mạo hiểm khi bứt phá với "Hồn sông" và "Em vẫn chờ anh". NSƯT Tân Nhàn cho rằng Mộc An đã chọn đúng bài để phát huy thế mạnh, tuy nhiên NSND Tấn Minh lại nhắc nhở thí sinh này cần kiểm soát cảm xúc tốt hơn trong từng câu hát để không bị cuốn đi.

Riêng Nguyễn Xuân Dũng lại gây bất ngờ khi mang dòng nhạc thính phòng vào cuộc thi với "Chào sông Mã anh hùng" và "Quê nhà". Màn song ca cùng NSƯT Vũ Thắng Lợi được nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong gọi là lựa chọn táo bạo. NSƯT Tân Nhàn cũng đánh giá cao phong độ ổn định, khả năng xử lý nốt cao và sự hòa quyện giữa chất trữ tình với sự mạnh mẽ của Dũng.

Cú lội ngược dòng phút chót

Kịch tính nhất phải kể đến trường hợp của Hoàng Thu Hà. Cô gái này cực kỳ kiên định với âm nhạc quê hương xứ Nghệ qua "Tình làng quê" và "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh" (song ca cùng NSƯT Đăng Thuật), tiếp nối phong cách từ liên khúc "Giận mà thương" ở liveshow trước.

Khi 5 thí sinh đầu tiên đã an toàn, mọi ánh nhìn đổ dồn vào Hoàng Thu Hà. Một tình huống "đứng tim" xảy ra khi nhạc sĩ Dương Cầm thẳng thừng bỏ phiếu không đồng ý. Thế nhưng, may mắn là 4 vị giám khảo còn lại bao gồm NSƯT Tân Nhàn, NSND Tấn Minh, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và ca sĩ Đỗ Tố Hoa đều đồng ý vì ghi nhận nỗ lực của cô. Với tỉ lệ 4/5, Hoàng Thu Hà chính thức giành tấm vé cuối cùng vào chung kết.

Trước đó, tối 15/11, chương trình sẽ tổ chức đêm Gala tại Thanh Hóa. Sự kiện này sẽ phát sóng lúc 21h trên VTV3, VTVgo và các nền tảng số của VTV với sự góp mặt của nhiều cựu thí sinh Sao Mai qua các mùa.

Liệu sự kiên định với nhạc quê hương có giúp Hoàng Thu Hà đi xa hơn hay sẽ bị những màu sắc đương đại "nuốt chửng" ở chung kết?