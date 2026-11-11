Xóm nhỏ tập 15: Bố Trâm 'tra khảo' Phong, cả xóm bức xúc vì sự vô tâm của ông Đô

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Trong tập 15 Xóm nhỏ lên sóng tối 11/11, ông Đô dù đã đồng ý cho Phong ngủ chung giường ở phòng trọ nhưng vẫn không thôi nghi ngờ. Ông liên tục vặn vẹo Phong về việc trước đây từng ở chung phòng với Trâm vì sợ chàng trai này đã làm điều gì vượt quá giới hạn với con gái mình.

Trong khi đó, Trâm âm thầm tự tay chuẩn bị mâm cúng chu đáo cho ngày giỗ mẹ mà không hề nhắc bố. Cô chạnh lòng khi nhận ra ông Đô đã hoàn toàn quên mất ngày quan trọng này.

Thấy Trâm đáng thương, bà Phẩm nhanh chóng huy động mọi người trong xóm trọ cùng về giúp một tay. Khi phát hiện ra sự vô tâm của ông Đô, cả xóm trọ đều lên tiếng chỉ trích thái độ thiếu chu đáo của ông đối với người vợ quá cố.

Đúng lúc cả xóm đang tất bật làm cỗ, ông Đô đột ngột bỏ ngang buổi bán hàng để về phòng trọ. Tại đây, ông bắt gặp Phong đang mang đồ ra ngoài với thái độ mờ ám, khiến cơn nghi ngờ của ông Đô lại một lần nữa bùng phát.

Ông Đô vừa làm khó Phong, vừa bị cả xóm chỉ trích vì quên ngày giỗ vợ. Tập 15 Xóm nhỏ lên sóng lúc 21h trên kênh VTV1.