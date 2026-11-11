Ngô Lan Hương kể chuyện từng đi hát cát-xê 200.000 đồng và quan điểm về 'tiêu sản'

Giải trí

Sau thành công lớn với ca khúc "Đi giữa trời rực rỡ", Ngô Lan Hương đối diện với việc sản phẩm này có thể trở thành thước đo cho những chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp.

Áp lực từ bản hit

Khi được hỏi về sức ép từ thành công của "Đi giữa trời rực rỡ", Ngô Lan Hương thừa nhận mình chưa biết phải vượt qua dấu ấn lớn này như thế nào. Tuy nhiên, thay vì loay hoay tìm cách vượt qua thành công cũ, cô chọn cách tiếp tục làm nghề và ra mắt sản phẩm mới. Nữ ca sĩ tin vào cái duyên và cho rằng việc khán giả đón nhận đến đâu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thiên thời, địa lợi, nhân hòa, vốn là những điều cô không thể tự quyết định.

Thậm chí, Ngô Lan Hương chia sẻ nếu được gọi bằng tên ca khúc thay vì tên thật, cô vẫn cảm thấy vui và hân hoan. Cô biết ơn thành công của bài hát vì nhờ đó mà bản thân được đông đảo khán giả biết đến nhiều hơn. Với cô, trong hành trình làm nghệ thuật, việc có một ca khúc gắn liền với tên tuổi đã là điều rất đáng quý, nhất là khi nhiều nghệ sĩ khác vẫn đang miệt mài tìm kiếm dấu ấn riêng.

Những ngày đầu bươn chải với cát-xê thấp

Nhìn lại hành trình hơn 10 năm trước, Ngô Lan Hương bắt đầu bằng những video cover ca khúc nổi tiếng, có những clip đạt từ vài nghìn đến hàng triệu lượt xem. Những tín hiệu tích cực này khiến cô tin rằng âm nhạc là con đường phù hợp, dù vậy cô không muốn mãi là người chỉ hát cover trên mạng mà khao khát được công nhận là ca sĩ.

Để theo đuổi đam mê, cô từng thử sức tại The Voice Vietnam 2017 nhưng kết quả không như kỳ vọng. Giai đoạn đó, cô phải đi hát tại các phòng trà, quán cà phê với mức cát-xê chỉ từ 200.000 đến 500.000 đồng để trang trải cuộc sống. Đồng thời, cô còn xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội, làm KOL và tham gia nhiều hoạt động trực tuyến để kiếm thêm thu nhập. Ngô Lan Hương thấu hiểu cảm giác loay hoay, hoang mang khi chưa tìm được chỗ đứng và không biết bao lâu mới được khán giả công nhận.

Khoảng 5 năm trước, cô quyết định vào TPHCM lập nghiệp bất chấp sự lo lắng và ngăn cản ban đầu từ bố mẹ. Với tính cách bướng bỉnh, cô quyết tâm theo đuổi đến cùng dù điều kiện kinh tế gia đình không quá dư dả và chỉ hỗ trợ được một khoản kinh phí nhất định. Những ngày đầu tại TPHCM, dù chật vật và thiếu hụt các mối quan hệ, cô vẫn bám trụ bằng cách đi hát tại các sự kiện khai trương, phòng trà và phát triển kênh YouTube đạt một triệu người theo dõi. Chính sự kết hợp từ nhiều nguồn thu này đã giúp cô có kinh phí để yên tâm tiếp tục làm nghề.

Quan điểm về tài chính và định hướng sự nghiệp

Ở tuổi 28, khi nói về thành công qua những thước đo như nhà cửa, xe cộ hay hàng hiệu, Ngô Lan Hương khẳng định mình không chạy theo những chuẩn mực này. Cô cho rằng những món đồ đó là tiêu sản và cô thích tích sản hơn là chi tiền cho nhu cầu hưởng thụ. Dù vẫn sẵn sàng mua đồ đẹp để tự thưởng cho bản thân, nhưng cô không chọn cách tiêu xài phung phí hay chạy theo những thứ phù phiếm. Quan điểm của cô là tập trung tích lũy, xây dựng nền tảng tài chính ổn định trước khi chi tiêu thoải mái hơn.

Về hiện tại, cô chia sẻ thu nhập chỉ ở mức đủ sống, đủ để tái đầu tư cho âm nhạc và duy trì cuộc sống ổn định chứ chưa thể dư dả để lo lắng chu toàn cho bố mẹ. Cô hiện chỉ có thể hỗ trợ bố mẹ những việc trong khả năng hoặc thỉnh thoảng mua quà, vì bố mẹ cô vẫn khỏe, có thể tự chăm sóc bản thân và chỉ mong cô tập trung phát triển sự nghiệp.

Để tạo sự khác biệt trong làng giải trí, Ngô Lan Hương định vị mình là một nghệ sĩ tích cực với năng lượng sống hết mình, sống trọn từng phút giây. Cô chọn phong cách âm nhạc vui tươi, lạc quan vì nó phù hợp với con người thật của mình. Đối với cô, việc bứt phá không đồng nghĩa với việc gây tranh cãi để thu hút chú ý. Nữ ca sĩ muốn giữ sự bình tĩnh, không chạy theo đám đông để tránh mất phương hướng và không muốn hành trình làm nghề bị chi phối bởi những ồn ào không liên quan đến chuyên môn.