Con Mắt Thứ Ba tung trailer: Phim kinh dị 18+ gây choáng với tạo hình Hắc Bạch Vô Thường lạ lẫm

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Đường đua phim Việt cuối năm vừa đón nhận một đối thủ nặng ký khi Con Mắt Thứ Ba (tên cũ là Sợi Chỉ Đỏ) chính thức ra mắt trailer và poster. Bộ phim được gắn nhãn 18+ với những hình ảnh kinh dị nặng đô và thế giới tâm linh đầy ám ảnh, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những tín đồ mê phim ma.

Sự trở lại đầy mâu thuẫn của Hàm Trần

Đạo diễn Hàm Trần, người từng gây tiếng vang với Thiên Linh Cái, nay chính thức quay trở lại với dòng phim kinh dị. Điều thú vị là sau dự án trước, anh từng tự nhủ sẽ không tiếp tục làm phim thể loại này. Tuy nhiên, những câu chuyện tâm linh từ hai người bạn đã khiến anh thay đổi quyết định.

Ít ai biết rằng, ý tưởng ban đầu của Con Mắt Thứ Ba được phát triển từ 30 kịch bản phim ngắn trong 30 ngày, hình thành trong giai đoạn giãn cách vì Covid-19. Sau nhiều năm phát triển, những mảnh ghép này mới được kết nối lại thành một mạch truyện thống nhất để dự án chính thức thành hình. Có thể nói, đây là một đứa con tinh thần được ấp ủ và mài dũa suốt 5 năm.

Khi năng lực tâm linh là món quà hay lời nguyền

Trailer của phim mở đầu bằng một lời đồn rợn người: ai nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường thì sẽ chết, còn những ai sống sót được coi là đã khai mở được con mắt thứ ba. Từ đây, câu chuyện xoay quanh hai nhân vật với góc nhìn đối lập hoàn toàn về năng lực này.

Một bên là Viễn (do Ba Tây thủ vai), một gã đồ tể cuồng tín. Hắn tin mình là kẻ được chọn và tự cho mình cái quyền phán xét mạng sống của người khác. Đối lập với sự cực đoan đó là Lạc (do Loube Nguyễn đóng), một cô gái có khả năng nhìn thấy, giao tiếp và giúp đỡ các vong linh. Chính sự tương phản này tạo nên câu hỏi lớn xuyên suốt bộ phim: Liệu con mắt thứ ba là một món quà quý giá hay thực chất là một lời nguyền đáng sợ?

Định nghĩa lại hình ảnh tâm linh Việt

Điểm cộng lớn nhất khiến chúng mình hóng bộ phim này chính là sự táo bạo trong hình ảnh. Không đi theo những khuôn mẫu quen thuộc, Hàm Trần đã phát triển tạo hình Hắc Bạch Vô Thường hoàn toàn mới. Thay vì những biểu tượng truyền thống, hai vị này cầm trượng có đầu hình chiếc tai và chiếc mũi.

Không chỉ dừng lại ở đó, phim còn gây ấn tượng mạnh với chất body horror và những phân cảnh máu me đúng chất 18+. Bầu không khí ma mị được đẩy lên cao trào nhờ sự xuất hiện của các hình nhân bồi táng, những bóng đen ẩn hiện trong ngõ hẻm và dàn vong linh với tạo hình riêng biệt. Tham vọng của ekip không chỉ là kể một câu chuyện hù dọa đơn thuần mà là xây dựng một thế giới tâm linh có thể mở rộng thành nhiều mùa phim hoặc nhiều tác phẩm điện ảnh khác, tập trung khai thác sâu về nghiệp quả và chấp niệm.

Màn tái ngộ của những gương mặt quen thuộc

Một chi tiết đáng chú ý là đây là lần thứ ba nam diễn viên Quang Tuấn hợp tác với đạo diễn Hàm Trần. Anh dành sự trân trọng đặc biệt cho đạo diễn khi xem anh như người thầy đã trực tiếp hướng dẫn mình trong những ngày đầu chập chững bước vào điện ảnh.

Bên cạnh đó, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên đa dạng bao gồm Đoàn Minh Anh, Ba Tây, Loube Nguyễn, Ngọc Phước, Trần Nghĩa, Kiều Trinh cùng nhiều gương mặt khác. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung lẫn hình ảnh, Con Mắt Thứ Ba hứa hẹn sẽ là một cú shock về thị giác cho khán giả khi khởi chiếu tại rạp từ ngày 4/12/2026.

Liệu tạo hình Hắc Bạch Vô Thường 'độc lạ' này có làm hài lòng hội fan cứng của phim kinh dị không nhỉ?