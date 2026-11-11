Phương Oanh và pha 'quay xe' đúng lúc tại Ai Là Triệu Phú

Giải trí

Năm 2019, Phương Oanh có một màn chơi đầy cảm xúc tại Ai Là Triệu Phú khi quyết định dừng cuộc chơi ngay trước câu hỏi thứ 10 để bảo toàn số tiền thưởng. Sau khi vượt qua chín câu hỏi và tiêu hết cả bốn quyền trợ giúp, nữ diễn viên đã chọn phương án an toàn thay vì mạo hiểm với một kiến thức mà cô không chắc chắn.

Hành trình từ tự tin đến lúng túng

Để giúp độc giả dễ hình dung, Phương Oanh là diễn viên được nhiều người biết đến qua vai diễn trong phim Quỳnh Búp Bê. Khi xuất hiện trên ghế nóng, cô không còn giữ được vẻ tự tin thường thấy trên màn ảnh mà nhiều lần tỏ ra lúng túng trước các câu hỏi kiến thức.

Ở giai đoạn khởi động, Phương Oanh khởi đầu khá thuận lợi. Năm câu hỏi đầu tiên được cô trả lời chính xác mà không cần đến bất kỳ sự trợ giúp nào. Tuy nhiên, cuộc chơi bắt đầu trở nên căng thẳng từ câu số sáu khi độ khó tăng dần, buộc nữ diễn viên phải bắt đầu huy động các quyền trợ giúp để có thể tiến sâu hơn vào chương trình.

Những pha 'cứu cánh' kịch tính

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ là khi Phương Oanh đối mặt với câu hỏi về ca khúc "Người Lạ Ơi". Vì không nhớ chính xác nữ ca sĩ nào đã kết hợp cùng Karik trong MV này, cô đã chọn nhờ sự trợ giúp từ khán giả để tìm ra đáp án đúng là Orange.

Không dừng lại ở đó, để vượt qua các thử thách tiếp theo, Phương Oanh lần lượt sử dụng quyền 50:50, hỏi ý kiến tổ tư vấn và gọi điện cho người thân. Đặc biệt, tại câu số chín, cô đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của em trai mình mới có thể tìm ra câu trả lời chính xác. Với sự đồng hành của chị gái Phương Dung tại trường quay và sự trợ giúp từ người thân, nữ diễn viên đã kiên trì tiến đến câu hỏi thứ 10.

Pha chốt đơn bảo toàn tiền thưởng

Câu hỏi thứ 10 chính là "điểm dừng" của Phương Oanh khi cô nhận được câu hỏi về tên gọi trước đây của phố Chả Cá tại Hà Nội với bốn phương án: Hàng Tiện, Hàng Sơn, Sinh Từ và Lã Vọng. Trong tình thế ngặt nghèo khi bốn quyền trợ giúp đã dùng hết, Phương Oanh không thể tự tin chọn bất kỳ đáp án nào.

Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định dừng cuộc chơi để giữ chắc số tiền 14 triệu đồng. Đáng nói là khi MC Phan Đăng hỏi nếu tiếp tục thì cô sẽ chọn gì, Phương Oanh đã đưa ra phương án Lã Vọng. Tuy nhiên, đáp án chính xác lại là Hàng Sơn. Như vậy, nếu chọn đi tiếp, cô sẽ không giữ được mức tiền thưởng đã đạt được.

Phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sau khi tập phim phát sóng, màn thể hiện của Phương Oanh đã gây ra nhiều tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng cô gặp khó khăn với những kiến thức phổ thông và đặt nghi vấn chương trình dành sự ưu ái cho nghệ sĩ khi cô sử dụng quyền trợ giúp liên tiếp từ câu số sáu.

Trước những luồng ý kiến này, Phương Oanh đã lên tiếng giải thích rằng cô tham gia chương trình vì niềm yêu thích từ lâu và muốn tự mình thử sức. Nữ diễn viên phủ nhận việc được ban tổ chức ưu ái hay biết trước đáp án. Cô thẳng thắn thừa nhận bản thân có hạn chế kiến thức ở một số lĩnh vực, đồng thời cho rằng việc biết tận dụng các quyền trợ giúp một cách hợp lý cũng là một chiến thuật quan trọng để tiến xa trong cuộc chơi.

Đúng là một pha 'thoát hiểm' ngoạn mục, nếu không dừng lại thì chắc chắn là khóc ròng rồi, đúng không cả nhà?