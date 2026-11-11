Hoàng Thùy Linh trở lại với Vô Lượng Kiếp: Cứ diện đồ trắng là Vbiz lại có thêm một phen ồn ào

Giải trí

Đúng 11 giờ trưa ngày 11/11, Hoàng Thùy Linh chính thức tung poster cho single mang tên Vô Lượng Kiếp. Đây là bước đi tiếp theo của nữ ca sĩ sau Thầy Dùi và cũng là sản phẩm thứ hai nằm trong album mới dự kiến ra mắt ngay trong tháng 11 này. Theo thông báo, MV Vô Lượng Kiếp sẽ chính thức lên sóng vào ngày 18/11.

Trong poster, Hoàng Thùy Linh gây ấn tượng với bộ trang phục trắng thiết kế cầu kỳ, nhiều lớp vải xếp nếp cùng các dải tua rua đính phụ kiện lấp lánh. Nữ ca sĩ chọn kiểu tóc búi gọn, dáng vẻ ngẩng mặt hướng lên cao và hai tay dang rộng như đang đón nhận một nguồn năng lượng vô hình. Bao quanh cô là những cánh sen khổng lồ màu trắng, kết hợp cùng tông màu trắng - xanh lạnh và hiệu ứng ánh sáng mạnh, tạo nên một không gian siêu thực, mang đậm màu sắc tâm linh.

Mối liên kết đầy chủ ý với Tứ Phủ

Concept lần này khiến nhiều khán giả không khỏi liên tưởng đến Tứ Phủ - một trong những sản phẩm sáng tạo và nghệ thuật nhất trong sự nghiệp của cô. Trước đó, trên TikTok, Hoàng Thùy Linh cũng đã "nhá hàng" Vô Lượng Kiếp bằng cách sử dụng nhạc nền của Tứ Phủ. Sự kết nối có chủ đích cả về hình ảnh lẫn âm thanh này làm cho công chúng kỳ vọng đây sẽ là chương tiếp theo của câu chuyện Tứ Phủ.

Nhìn lại năm 2019, đây là cột mốc cực kỳ đặc biệt khi Hoàng Thùy Linh tạo nên bước ngoặt với Để Mị Nói Cho Mà Nghe. Chỉ hai tháng sau, Tứ Phủ tiếp tục ra đời, khẳng định tham vọng sáng tạo khi chuyển từ không gian văn hóa vùng cao tươi vui sang khai thác tín ngưỡng thờ Mẫu với hình ảnh ma mị, kết hợp âm nhạc truyền thống và điện tử. Giai đoạn này không chỉ mang lại những bản hit mà còn xây dựng cho cô một thế giới nghệ thuật có sức nặng văn hóa.

Sự tái hợp của ê-kíp "ruột"

Việc phát hành các sản phẩm mang âm hưởng văn hóa truyền thống từ lâu đã thành thương hiệu của Hoàng Thùy Linh, nên sự xuất hiện của Vô Lượng Kiếp nhanh chóng thu hút sự chú ý. Điều đáng nói là lần này chính cô trực tiếp tham gia sáng tác, đồng thời tái hợp với những cộng sự thân thiết như nhà sản xuất Triple D, nhạc sĩ Khắc Hưng và nhà thơ Ngân Vi. Đây đều là những cái tên từng đồng hành trong các dự án đậm chất văn hóa của nữ ca sĩ.

Một chi tiết thú vị là ở cả hai tác phẩm (Tứ Phủ và Vô Lượng Kiếp), Hoàng Thùy Linh đều chọn sắc trắng làm chủ đạo. Điều này khiến nhiều fan cảm thán rằng cô cứ diện đồ trắng là Vbiz lại có thêm một phen ồn ào.

Từ thủ khoa đạo diễn đến "pop girl" hạng A

Hoàng Thùy Linh là trường hợp khá đặc biệt trong Vpop với nền tảng học vấn chuyên sâu về phim ảnh. Năm 2006, cô đỗ thủ khoa lớp Đạo diễn truyền hình tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và sau đó đạt bằng thạc sĩ lý luận phê bình điện ảnh. Thậm chí, nữ ca sĩ còn chia sẻ mong muốn học lên tiến sĩ để phát triển sự nghiệp nghệ thuật lâu dài. Chính tư duy bài bản này đã giúp cô có khả năng dàn dựng, kể chuyện và xây dựng hình ảnh chỉn chu cho các sản phẩm của mình.

Từ một diễn viên truyền hình, cô chuyển hướng sang âm nhạc và trở thành một trong những nghệ sĩ định hình lại thị trường nhạc Việt với hàng loạt hit như Bánh Trôi Nước, Kẻ Cắp Gặp Bà Già hay See Tình. Hiện tại, Hoàng Thùy Linh giữ vị thế nghệ sĩ hạng A với mức cát-xê thuộc nhóm cao nhất showbiz Việt và là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng lớn.

Tài sản khủng từ thành công âm nhạc

Sự thành công rực rỡ trong âm nhạc mang lại cho nữ ca sĩ khối tài sản đáng mơ ước. Theo ước tính từ Social Blade, riêng kênh YouTube của cô có thể thu về khoảng 17.000 đến 268.000 USD mỗi năm. Cô cũng từng tổ chức liveshow Vietnamese Concert vào năm 2023 thu hút khoảng 7.000 khán giả, sau đó phát hành phim tài liệu về dự án này.

Khối tài sản của Hoàng Thùy Linh thể hiện rõ qua những bất động sản và xe sang. Cô từng hé lộ căn penthouse hai tầng rộng khoảng 400 m² tại TP.HCM với thiết kế hiện đại tông đen - trắng, nơi trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật và giải thưởng. Ngoài ra, cô còn xây biệt thự tại Tam Đảo tặng bố mẹ với khuôn viên rộng, gần gũi với thiên nhiên. Trong các MV, cô cũng không ngần ngại đầu tư mạnh tay cho phục trang, kết hợp giữa văn hóa truyền thống và thời trang cao cấp để tạo nên những màn trình diễn mãn nhãn.

Liệu Vô Lượng Kiếp có tạo nên một cú nổ tương tự như Tứ Phủ năm nào hay không, chúng ta cùng đợi xem ngày 18/11 nhé!