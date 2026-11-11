Nhà của Quỳnh Kool: Khi 'công chúa' yêu màu hồng

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Sau hơn 10 năm hoạt động trong giới nghệ thuật, Quỳnh Kool đã gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Ở tuổi 29, nữ diễn viên không chỉ khẳng định được vị thế trong sự nghiệp mà còn sở hữu khối tài sản khiến nhiều người khao khát. Đặc biệt, không gian sống được cô đầu tư sửa sang theo phong cách sang trọng và nữ tính, không chỉ là nơi ở mà còn là món quà tinh thần mà cô dành tặng cho bố mẹ mình.

Từ hot girl sitcom đến nữ chính thực lực

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của phim truyền hình, Quỳnh Kool từng nổi tiếng là một hot girl qua các bộ sitcom trên mạng. Theo thời gian, cô từng bước chứng minh thực lực với loạt vai diễn đa dạng trong những dự án như Nàng Dâu Order, Đừng Bắt Em Phải Quên, Nhà Trọ Balanha, Hướng Dương Ngược Nắng và Hãy Nói Lời Yêu.

Khả năng biến hóa của Quỳnh Kool khiến khán giả bất ngờ khi cô rũ bỏ hình tượng tiểu thư đỏng đảnh để hóa thân thành Sơn Ca - một cô gái mạnh mẽ, bụi bặm làm nghề sửa xe trong Gara Hạnh Phúc. Đến Đừng Làm Mẹ Cáu, cô tiếp tục ghi dấu ấn với vai Hạnh, một người mẹ đơn thân có số phận éo le. Chính vai diễn này đã mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình tại Cánh Diều Vàng 2023.

Thế giới màu hồng ngọt ngào

Điểm gây ấn tượng mạnh nhất trong căn nhà của Quỳnh Kool chính là sự thống trị của gam màu trắng và hồng. Hai tông màu này được sử dụng xuyên suốt, tạo nên một tổng thể vừa ngọt ngào, thanh lịch nhưng vẫn giữ được nét sang trọng. Từng góc nhỏ trong nhà đều được chăm chút tỉ mỉ, vừa đảm bảo công năng sinh hoạt, vừa là bối cảnh lý tưởng để nữ diễn viên chụp ảnh hay quay vlog.

Khu vực phòng khách và các không gian sinh hoạt chung ngập tràn sắc hồng với những món đồ trang trí đồng điệu. Một điểm nhấn kiến trúc đáng chú ý là hệ thống cầu thang dẫn lên các tầng, nơi kết hợp giữa chất liệu gỗ và dây cáp hiện đại, tạo cảm giác thông thoáng và tính thẩm mỹ cao cho ngôi nhà.

Không gian nghỉ ngơi chuẩn phong cách tiểu thư

Nếu phòng khách mang vẻ hiện đại thì phòng ngủ của Quỳnh Kool lại đậm chất lãng mạn. Vẫn là hai gam màu chủ đạo trắng - hồng, nhưng nội thất ở đây được lựa chọn với kiểu dáng mềm mại hơn. Tâm điểm của căn phòng là chiếc giường cỡ lớn bọc da màu hồng, tạo nên sự nổi bật tuyệt đối cho không gian nghỉ ngơi.

Ngay cạnh cửa sổ lớn, cô bố trí thêm một chiếc sofa màu hồng đồng bộ. Đây là góc thư giãn riêng tư để đọc sách hoặc tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh. Nhờ khung cửa rộng, căn phòng luôn đón được nhiều ánh sáng tự nhiên và mở ra tầm nhìn hướng về khoảng xanh bên ngoài, tạo cảm giác dễ chịu và tiện nghi.

Để cân bằng với nội thất nữ tính và nhiều chi tiết trang trí bên trong, căn nhà còn có một khoảng sân vườn xanh mát. Mảng xanh này không chỉ giúp gia chủ thư giãn mà còn mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên cho toàn bộ công trình.