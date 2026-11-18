Giải trí

Trưa 18/11, Vũ Thúy Quỳnh đã chính thức 'trình làng' con gái mới sinh qua một loạt hình ảnh trên trang cá nhân. Đây là lần đầu tiên người đẹp công khai nhóc tỳ sau thời gian giữ kín chuyện sinh nở.

"Công chúa nhỏ" của gia đình Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm có tên thân mật là Summer. Dù mẹ bỉm vẫn rất tinh tế khi chưa để lộ gương mặt em bé, nhưng những bộ váy xinh xắn, điệu đà mà cô chọn cho con gái đã đủ khiến hội hâm mộ thích thú. Kèm theo hình ảnh, cô viết lời nhắn gửi đầy tình cảm.

Ông bố bỉm sữa 'điểm 10'

Không chỉ khoe con, Vũ Thúy Quỳnh còn chia sẻ những khoảnh khắc cực kỳ ấm lòng khi bạn trai Đức Phạm đồng hành trong hành trình chăm sóc em bé. Thay vì để bạn gái tự xoay xở, nam doanh nhân trực tiếp ra tay pha sữa, bế con và dành toàn bộ sự quan tâm cho hai mẹ con.

Nhan sắc rạng rỡ sau sinh

Một điểm khiến dân tình không khỏi trầm trồ chính là diện mạo của Vũ Thúy Quỳnh sau thời gian ở cữ. Xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, thần thái tươi tắn cùng nụ cười hạnh phúc, người đẹp nhận được nhiều lời khen. Trước đó, cô đã lựa chọn dịch vụ cao cấp chăm sóc mẹ và bé tại TP HCM.

Hành trình từ tin đồn đến tổ ấm nhỏ

Thực chất, thông tin về việc Vũ Thúy Quỳnh có con chung với Đức Phạm đã được hé lộ từ cuối tháng 8. Đúng vào dịp sinh nhật tuổi 28 của bạn gái, doanh nhân sinh năm 1991 đã đăng ảnh tình cảm, trong đó người đẹp để lộ bụng bầu lớn. Đây cũng là dấu mốc chính thức xác nhận tin vui của cả hai sau nhiều tháng vướng nghi vấn có em bé.

Trong bài đăng lúc đó, Đức Phạm chia sẻ những suy nghĩ về trách nhiệm của một người cha. Anh bày tỏ mong muốn trở thành chỗ dựa để bảo vệ con và nhắn nhủ với bé rằng luôn có bố ở bên đồng hành.

Chuyện tình 'ngoại lệ' bắt đầu từ game và pickleball

Nhìn lại, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2025. Cặp đôi tìm thấy điểm chung khi cùng yêu thích chơi game, sau đó tình cảm càng khăng khít hơn qua những buổi gặp gỡ chơi pickleball. Đến cuối năm 2025, nam doanh nhân mới chính thức công khai tình cảm bằng những hình ảnh thân mật. Vũ Thúy Quỳnh cũng xác nhận mối quan hệ và từng gọi bạn trai là "ngoại lệ trong suốt 27 năm".

Về phía Đức Phạm, trước khi đến với Vũ Thúy Quỳnh, anh từng kết hôn với cựu người mẫu Diệp Lâm Anh vào năm 2018. Cặp đôi này có hai con chung trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2022.

Vũ Thúy Quỳnh, sinh năm 1998 tại Điện Biên, là một gương mặt quen thuộc với nhiều danh hiệu như Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024, Á quân 3 The New Mentor 2023, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018. Ngoài sự nghiệp người mẫu và giải trí, cô còn lấn sân sang kinh doanh thời trang.