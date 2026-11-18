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Nhìn lại chặng đường 10 năm, khó ai tin được Phương Oanh từng bắt đầu với những vai diễn không quá nổi bật. Năm 2016, cô xuất hiện trong bộ phim Hợp đồng hôn nhân của đạo diễn Nguyễn Khải Hưng với vai Thu - một cô ca sĩ đem lòng yêu Phong (Tô Dũng). Thời điểm đó, Phương Oanh vẫn đang trong giai đoạn nỗ lực tìm kiếm chỗ đứng trong nghề sau khi bén duyên với diễn xuất từ năm 2012 qua phim Hoa bay.

Nữ diễn viên vốn xuất thân là người mẫu nên những bước đi đầu tiên trên màn ảnh nhỏ khá lặng lẽ. Tuy nhiên, vai Thu trong Hợp đồng hôn nhân chính là một trong những viên gạch đầu tiên để cô tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho những cú bùng nổ rực rỡ về sau.

Những cột mốc định hình tên tuổi

Bước ngoặt đầu tiên đến vào năm 2017 khi Phương Oanh hóa thân thành Súa trong Lặng yên dưới vực sâu. Để vào vai một cô gái dân tộc Mông, cô đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng về tâm lý nhân vật cũng như phong tục, đời sống thực tế. Sự đầu tư này đã mang về cho cô đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Cánh Diều Vàng, chính thức đưa cô lên bản đồ những diễn viên thực lực.

Nhưng phải đến năm 2018, tên tuổi Phương Oanh mới thực sự bùng nổ nhờ vai Quỳnh búp bê. Với một nhân vật có số phận đầy bi kịch, liên tục đối mặt với những biến cố nghiệt ngã, diễn xuất giàu cảm xúc của cô đã chạm đến trái tim khán giả. Đây chính là vai diễn đưa cô trở thành gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt, mở đường cho chuỗi thành công trong các bộ phim như Nàng dâu order, Cô gái nhà người ta, Những ngày không quên và Lựa chọn số phận.

Đặc biệt, năm 2021, vai Phương Nam trong Hương vị tình thân một lần nữa khẳng định vị thế của cô. Hình ảnh một cô gái mạnh mẽ, thẳng thắn và khao khát tình cảm gia đình đã tạo nên những cơn sốt bàn luận trên mạng xã hội. Có thể nói, Phương Oanh đã leo lên đỉnh cao khi liên tục trở thành nữ chính trong các khung phim giờ vàng được yêu thích nhất.

Chuyện làm mẹ và màn tái xuất đầy nỗ lực

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Phương Oanh bất ngờ chọn cách tạm dừng đóng phim để tập trung kinh doanh và vun vén cho gia đình. Cuối năm 2023, cô công khai tin vui mang song thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Xuyên suốt quá trình này, cô không ngần ngại chia sẻ về những thay đổi của cơ thể cũng như chế độ dinh dưỡng để chuẩn bị đón con.

Giữa tháng 5 năm 2024, Phương Oanh chính thức làm mẹ của cặp song sinh một trai một gái là Jimmy (Nhật Khang) và Jenny (Nhật Hạ) thông qua phương pháp sinh mổ. Hiện tại, cô dành phần lớn thời gian chăm sóc hai bé và thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu của con lên mạng xã hội.

Đáng chú ý, chỉ khoảng 5 tháng sau sinh, dù sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, cô vẫn quyết định thử sức với dancesport tại Bước nhảy hoàn vũ 2024. Dù phải đối mặt với những cơn đau nhức cơ thể và cường độ tập luyện cực cao, cô vẫn nỗ lực hoàn thành phần thi và giành giải Người đẹp bứt phá.

Đến năm 2025, Phương Oanh chính thức trở lại màn ảnh sau 4 năm vắng bóng với vai Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh, đóng cùng Doãn Quốc Đam. Lần này, cô vào vai một người phụ nữ trưởng thành, đã có gia đình và con nhỏ. Phương Oanh thừa nhận chính trải nghiệm làm mẹ ngoài đời thực đã giúp cô đồng cảm sâu sắc và có thêm cảm xúc để thể hiện nhân vật Mỹ Anh một cách tự nhiên nhất.

Cuộc sống sang chảnh và đam mê bếp núc

Không chỉ thành công với nghệ thuật, cuộc sống hiện tại của Phương Oanh ở tuổi 37 cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô hiện sinh sống trong một căn biệt thự liền kề sang trọng tại Hà Nội với thiết kế hiện đại, sử dụng các gam màu trung tính. Căn nhà có đầy đủ tiện nghi từ phòng ngủ cho đến không gian riêng biệt dành cho hai con.

Điểm nhấn trong căn nhà chính là khu bếp rộng rãi với bàn đảo lớn và hệ thống thiết bị hiện đại. Đây cũng là nơi Phương Oanh thực hiện chuỗi video Bếp nàng Ỉn để chia sẻ đam mê nấu ăn. Từ những món truyền thống đến các thực đơn cầu kỳ, cô đều tự tay chế biến và hướng dẫn chi tiết cho người xem.

Bên cạnh đó, gu thời trang của cô cũng là một điểm cộng lớn với phong cách nữ tính, sang trọng. Phương Oanh ưa chuộng những thiết kế tôn dáng, kết hợp khéo léo cùng túi xách và phụ kiện hàng hiệu, giữ vững hình ảnh xinh đẹp dù đã trải qua nhiều thay đổi trong cuộc sống.

Đúng là vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà, nhìn chị Oanh chăm con mà vẫn chốt đơn phim giờ vàng thế này thì hội chị em chỉ biết ước!