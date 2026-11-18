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Diễn viên Phương Nam sẽ góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra vào ngày 24-11. Lần này, nam diễn viên sẽ hóa thân thành một chiến sĩ cảm tử quân trong một hoạt cảnh mang đậm màu sắc điện ảnh, nhằm tái hiện những ký ức lịch sử hào hùng của Hà Nội.

Phương Nam vốn ghi dấu ấn với khán giả qua vai anh Tạ trong bộ phim “Mưa đỏ”. Việc tiếp tục khoác áo lính lần này là cơ hội để anh đưa hơi thở điện ảnh lên sân khấu nghệ thuật quy mô quốc gia. Sự kiện này cũng là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), mang đến cho nam diễn viên những trải nghiệm mới mẻ và niềm vinh dự trong hành trình làm nghề.

Hình ảnh chiến sĩ cảm tử quân và chất điện ảnh trên sân khấu

Chia sẻ về vai diễn đặc biệt này, Phương Nam cho biết anh sẽ xuất hiện với hình ảnh chiếc áo trấn thủ đặc trưng của người chiến sĩ cảm tử quân, tái hiện khí phách kiên cường của lính Thủ đô trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tạo hình này gợi nhắc đến không gian lịch sử từng xuất hiện trong bộ phim “Đào, phở và piano”. Dù kịch bản cụ thể chưa được tiết lộ, nam diễn viên kỳ vọng phần trình diễn sẽ khơi gợi những ký ức sâu sắc về Hà Nội, đồng thời truyền tải thông điệp về sự hy sinh và lòng yêu nước của các thế hệ cha anh.

Điểm nhấn của sự xuất hiện này chính là sự kết hợp giữa ngôn ngữ điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn trực tiếp. Phương Nam mong muốn sau chương trình “Muôn sắc Việt Nam”, sẽ có thêm nhiều sự kiện quy mô lớn khai thác ngôn ngữ điện ảnh để tạo trải nghiệm mới cho công chúng. Khi các loại hình múa, xiếc, âm nhạc và điện ảnh cùng hội tụ trên một sân khấu, mỗi tiết mục sẽ không chỉ đơn thuần là trình diễn mà trở thành một câu chuyện giàu cảm xúc, giúp lịch sử và văn hóa dân tộc chạm đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

Thử thách khi chuyển từ phim trường sang sân khấu trực tiếp

Vì vốn quen thuộc với môi trường phim trường — nơi các cảnh quay có thể thực hiện nhiều lần và được tinh chỉnh qua hậu kỳ — Phương Nam thừa nhận việc biểu diễn trên sân khấu lớn là một thử thách hoàn toàn khác. Anh chia sẻ rằng trên sân khấu, mọi diễn biến đều diễn ra trực tiếp, liên tục và không có cơ hội để làm lại. Đứng trước hàng chục nghìn khán giả, nam diễn viên phải đảm bảo từng ánh mắt, cử chỉ và cảm xúc được thể hiện chính xác, đồng thời phải hòa nhịp tuyệt đối với âm nhạc, ánh sáng và toàn bộ không gian trình diễn.

Để có mặt tại sân khấu Mỹ Đình, Phương Nam đã chủ động sắp xếp lịch trình công việc bận rộn vào dịp cuối năm. Anh bày tỏ sự hồi hộp nhưng cũng đầy hào hứng sau khi theo dõi trailer giới thiệu chương trình tại buổi họp báo. Nam diễn viên mong muốn phối hợp chặt chẽ với đạo diễn và ê-kíp để mang đến một tiết mục chỉn chu, xứng đáng với sự mong đợi của người xem.

Góc nhìn về phát triển công nghiệp văn hóa

Đối với Phương Nam, việc tham gia chương trình không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là cơ hội để đóng góp vào việc lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc. Anh tin rằng các tác phẩm điện ảnh hay chương trình nghệ thuật có ý nghĩa chính là cầu nối hiệu quả để công chúng hiểu thêm về bản sắc, con người và lịch sử Việt Nam.

Bên cạnh đó, nam diễn viên đánh giá cao việc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội giao tổ chức thực hiện “Concert Quốc gia”. Theo anh, việc báo chí trực tiếp tham gia vào sáng tạo và phát triển sản phẩm văn hóa cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Phương Nam tin rằng những người làm báo, với sự thấu hiểu sâu sắc về đời sống xã hội và văn hóa, sẽ góp phần đưa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam lan tỏa rộng rãi hơn tới công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.