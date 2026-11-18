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Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi xác định không đặt nặng việc phải duy trì sức nóng bằng mọi giá. Thay vì chạy theo những hào quang nhất thời, điều nữ ca sĩ quan tâm lúc này là liên tục học hỏi, làm mới bản thân nhưng vẫn giữ được sự chân thành cũng như bản sắc riêng trong âm nhạc.

Đưa văn hóa dân tộc đến gần hơn với giới trẻ

Trong dự án âm nhạc ra mắt hồi tháng 10, ca khúc "Gạo của ta" là một ví dụ điển hình khi Phương Mỹ Chi tiếp tục chọn chất liệu văn hóa dân tộc làm cảm hứng sáng tạo. Bài hát khai thác hình ảnh hạt gạo - một biểu tượng vốn dĩ gần gũi với đời sống người Việt từ xưa đến nay. Chưa đầy một tháng sau khi ra mắt, MV đã đạt gần 9 triệu lượt xem trên YouTube và ghi nhận hàng triệu lượt xem - nghe trên các nền tảng mạng xã hội.

Chia sẻ về định hướng này, Phương Mỹ Chi cho biết trong mỗi dự án âm nhạc, cô và ê-kíp đều mong muốn đưa những thông điệp cùng giá trị đẹp của Việt Nam vào cách thể hiện mới mẻ, gần gũi hơn. Mục tiêu là để người trẻ có thể dễ dàng tiếp cận, cảm nhận và từ đó thêm yêu những giá trị văn hóa dân tộc.

Đặc biệt, nữ ca sĩ đã mang ca khúc này lên sân khấu Nhạc hội Dân chơi dân ca trước 5.000 khán giả. Tiết mục được dàn dựng với sắc vàng lúa chín làm chủ đạo nhằm tái hiện không khí mùa gặt, gợi nhắc về thành quả lao động bền bỉ của người nông dân Việt Nam. Sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo người xem, đồng thanh hát theo giai điệu, đã tạo nên một không khí sôi động cho đêm nhạc.

Dù đã có kỳ vọng trước đó, Phương Mỹ Chi vẫn cảm thấy bất ngờ trước mức độ đón nhận của mọi người. Điều khiến cô hạnh phúc nhất là ca khúc có thể truyền cảm hứng cho người trẻ về tinh thần nỗ lực, theo đuổi ước mơ và khát vọng vươn xa, nhưng đồng thời không bao giờ quên cội nguồn. Phương Mỹ Chi khẳng định: “Dù chúng ta có đi xa đến đâu, có chinh phục những chân trời mới như thế nào, việc hiểu và tự hào về nguồn cội vẫn luôn là điều đẹp và cần thiết”.

Định nghĩa lại sự thành công và áp lực trưởng thành

Với nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi thừa nhận bản thân luôn chịu những áp lực nhất định trước mỗi sản phẩm mới. Cô luôn khao khát dự án sau phải có thêm điểm mới và được đầu tư chỉn chu hơn, nhưng lại kiên định không chạy theo xu hướng chỉ để gây chú ý với công chúng.

Điều khiến giọng ca sinh năm 2003 trăn trở nhất không phải là sự cạnh tranh hay nỗi lo mất đi sức hút, mà là làm sao để liên tục phát triển nhưng vẫn bảo toàn được sự chân thành trong âm nhạc cũng như những giá trị mà mình đã chọn. Sau nhiều trải nghiệm, cô nhận ra sức hút của một nghệ sĩ không nên chỉ được đo bằng mức độ nổi tiếng tại một thời điểm. Thay vào đó, điều quan trọng hơn là người làm nghề cần có những câu chuyện mới để kể, giữ được sự tò mò trong hành trình học hỏi và đủ dũng cảm để thử nghiệm những điều khác biệt.

Nhìn về tương lai trong 5-10 năm tới, Phương Mỹ Chi mong muốn tiếp tục đứng trên sân khấu, làm âm nhạc và mở rộng cơ hội gặp gỡ nhiều khán giả hơn, bao gồm cả trong nước lẫn quốc tế. Không chỉ dừng lại ở việc ca hát, cô muốn thử sức ở nhiều vai trò sáng tạo hơn, tham gia sâu vào quá trình hình thành ý tưởng, định hướng và kể câu chuyện cho các dự án âm nhạc của mình.

Đối với Phương Mỹ Chi, chỉ cần mỗi năm nhìn lại, cô thấy mình trưởng thành hơn, hiểu bản thân hơn và vẫn giữ nguyên niềm háo hức khi được làm nghề, thì đó đã là một hành trình rất đáng quý rồi.