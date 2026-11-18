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Hoàng Yến Chibi vừa gây chú ý khi chia sẻ về việc mở quán phở gà tại khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, TP.HCM. Đây là bước khởi nghiệp mới của nữ ca sĩ ở tuổi 31, cho thấy một khía cạnh rất đời thường, khác hẳn với ánh đèn sân khấu thường thấy.

Đặc biệt, người đồng hành cùng cô trong dự án này chính là mẹ mình. Mẹ của Hoàng Yến Chibi hỗ trợ con gái từ chuyện bếp núc cho đến kinh nghiệm vận hành quán. Quyết định này không chỉ là chuyện kinh doanh, mà còn xuất phát từ mong muốn của nữ ca sĩ là để mẹ có thêm một công việc riêng sau nhiều năm tận tụy hỗ trợ con gái trên con đường nghệ thuật.

Hương vị thủ đô giữa lòng Nhà Bè

Thực đơn của quán tập trung vào phở gà và bún thang, hai món ăn đặc trưng mang đậm hương vị Hà Nội. Việc lựa chọn mô hình này khiến nhiều người quan tâm vì Hoàng Yến Chibi vốn sinh ra và lớn lên tại thủ đô.

Điểm tựa vững chắc cho chất lượng món ăn chính là mẹ của nữ ca sĩ, người vốn có sở trường nấu các món miền Bắc và từng có kinh nghiệm trong việc kinh doanh quán ăn.

Vẫn không rời xa showbiz

Dù thử sức với lĩnh vực mới, Hoàng Yến Chibi khẳng định vẫn duy trì hoạt động ca hát và không có ý định rời xa showbiz. Ở tuổi 31, cô đang có thêm trải nghiệm mới ở một lĩnh vực không liên quan trực tiếp đến ánh đèn sân khấu.

Ở tuổi 31, cô vẫn giữ được phong cách thời trang đa dạng cùng vẻ ngoài trẻ trung, ít thay đổi so với thời mới vào nghề. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ chuyện đi diễn, du lịch đến việc chăm chút cho không gian sống.

Những hiểu lầm về khối tài sản

Sự nghiệp của Hoàng Yến Chibi từng gắn liền với nhiều cột mốc tài chính gây xôn xao. Năm 2015, khi vừa tròn 20 tuổi, cô sở hữu căn hộ rộng 106 m2 tại quận 7, TP.HCM với giá trị hơn 2 tỷ đồng, số tiền được tích góp từ việc đi hát và một phần hỗ trợ từ gia đình.

Đến năm 2019, ở tuổi 24, cô tiếp tục gây sốt khi tậu một chiếc Mercedes đời mới trị giá gần 2 tỷ đồng. Đây là món quà tự thưởng sau 5 năm Nam tiến, được mua bằng tiền tích lũy từ việc chạy show, ca hát và đóng phim.

Cũng trong thời gian này, tin đồn cô sở hữu 6 căn nhà tại TP.HCM lan truyền rộng rãi khiến nhiều người trầm trồ. Tuy nhiên, Hoàng Yến Chibi sau đó đã lên tiếng đính chính rằng đây là một sự hiểu lầm. Thực chất, căn nhà cô mua tặng mẹ có số nhà là 06, chứ không phải cô sở hữu 6 bất động sản. Nữ ca sĩ chia sẻ mình không giàu có như lời đồn và mọi tài sản đều là kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ, tích góp qua từng năm.

Từ Á quân Học Viện Ngôi Sao đến hiện tại

Hoàng Yến Chibi sinh năm 1995 tại Hà Nội, sớm bộc lộ năng khiếu ca hát từ nhỏ. Năm 2014, cô trở nên nổi tiếng khi giành ngôi Á quân Học Viện Ngôi Sao. Trước đó, ca khúc Ngây Ngô cũng từng là một trong những sản phẩm giúp tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả trẻ.