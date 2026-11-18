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Trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII), một buổi tuyển chọn diễn viên mở (Open Casting) đã được tổ chức tại Hà Nội. Đây là hoạt động chuyên môn thuộc chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh (HANIFF Rising Stars Campus 2026), dưới sự chỉ đạo của Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch) và do MTH Corporation trực tiếp thực hiện.

Đây không chỉ là một buổi casting thông thường mà là cơ hội để các gương mặt trẻ thử vai cho ba bộ phim do Nhà nước đặt hàng và một dự án hợp tác giữa Việt Nam với Hàn Quốc. Ban tổ chức (BTC) dự kiến sẽ chọn ra 30 ứng viên xuất sắc nhất để tham gia vào các lớp huấn luyện chuyên sâu cùng những chuyên gia đến từ Hàn Quốc và Ấn Độ.

Những dự án phim "khủng" đang chờ đợi

Các diễn viên tiềm năng sẽ có cơ hội góp mặt trong ba tác phẩm do Nhà nước đặt hàng, bao gồm phim "Tuyên ngôn độc lập" của Trung tâm Điện ảnh, Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam; phim "Con đường tôi đã chọn" do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển phim truyện Việt Nam (Chi nhánh TP.HCM) thực hiện; và phim "Thiên mạc hùng ca" của Công ty Cổ phần CinePlus.

Bên cạnh đó, dự án thứ tư là một sự hợp tác giữa Tập đoàn Điện ảnh và Công nghệ MTH phối hợp cùng Studio Go từ Hàn Quốc. Tại buổi tuyển chọn, các ứng viên đã trực tiếp tiếp cận yêu cầu của từng nhân vật và thể hiện khả năng diễn xuất ngay trước mặt đại diện các đoàn phim.

Tiêu chí khắt khe và dàn giám khảo quyền lực

Đợt tuyển chọn này nhắm đến đối tượng là sinh viên ngành sân khấu, điện ảnh, các diễn viên trẻ hoặc những người có đam mê và năng khiếu diễn xuất. Để lọt vào mắt xanh của ban giám khảo, ứng viên cần đáp ứng các tiêu chí về khả năng biểu đạt cảm xúc, tư duy sáng tạo, cá tính nghệ thuật và tiềm năng phát triển trong tương lai.

Hội đồng chấm tuyển quy tụ những tên tuổi có chuyên môn cao, bao gồm nhà sản xuất, đạo diễn kiêm diễn viên Mai Thu Huyền và đạo diễn Ra Hee Chan (đồng sáng lập Studio Go). Ngoài ra, ông Nguyễn Minh Tiệp - Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh, Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cùng diễn viên Ngô Lệ Quyên cũng tham gia đánh giá các thí sinh.

Đặc quyền Masterclass và công nghệ AI Avatar

Sau vòng tuyển chọn, 30 gương mặt may mắn sẽ được tham gia các lớp Masterclass với ba chuyên gia quốc tế. Đạo diễn Ra Hee Chan, người từng đạo diễn BOSS (bộ phim dẫn đầu phòng vé Hàn Quốc trong hai tuần với khoảng 2,5 triệu lượt khán giả, cũng được giới thiệu tại HANIFF 2026), là một trong ba chuyên gia của các lớp này. Diễn viên Ko Chang-seok, người từng góp mặt trong các phim như The Host, The Front Line, Secretly, Greatly, The Con Artists và Be With You, sẽ chia sẻ kinh nghiệm hóa thân vào nhân vật, cách diễn xuất trước ống kính và vận hành trên phim trường.

Nhà sản xuất Rahul Bali từ Ấn Độ, từng tham gia các dự án Love in Vietnam và Silaa, sẽ đảm nhận phần chia sẻ về quy trình sản xuất, thị trường phim Ấn Độ và những cơ hội hợp tác quốc tế.

Không dừng lại ở kiến thức chuyên môn, chương trình còn hỗ trợ học viên xây dựng hồ sơ nghề nghiệp chuyên nghiệp với ảnh, video giới thiệu và video thử vai, đồng thời tạo điều kiện gặp gỡ các đạo diễn và nhà sản xuất. Đặc biệt, BTC còn giới thiệu công nghệ AI Avatar để số hóa hình ảnh diễn viên cho các ứng dụng trong phim, quảng cáo và nội dung số, dựa trên sự thỏa thuận và tôn trọng quyền lợi của nghệ sĩ.

Danh sách 30 gương mặt chính thức dự kiến sẽ được công bố vào ngày 20/11. Các hoạt động đào tạo, thực hành và kết nối nghề nghiệp sẽ diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 2/12, song hành cùng các sự kiện của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2026.

Liệu trong số 30 gương mặt sắp tới sẽ có ai trở thành "ngôi sao mới' khiến khán giả bất ngờ không nhỉ?