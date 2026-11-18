Giải trí

Sau nhiều năm gắn bó, MC Tùng Chi và Diệp Chi đã chính thức rời VTV. Nếu Tùng Chi khép lại hành trình 29 năm thì Diệp Chi cũng nghỉ việc từ đầu tháng 11 sau gần 20 năm làm việc tại đây. Cùng tên, cùng là BTV quen mặt, cả hai đều là những người đứng sau loạt chương trình gắn với ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Tùng Chi: Từ phóng viên đến 'người phụ nữ thép' của Olympia

Ít ai biết Tùng Chi không xuất thân từ ngành truyền thông hay báo chí. Sinh năm 1974, chị tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân vào năm 1997 rồi mới ứng tuyển vào VTV với vị trí phóng viên. Ban đầu, chị đến với truyền hình đơn giản vì tò mò về cách sản xuất chương trình và những người làm việc phía sau ống kính, nhưng càng làm chị lại càng yêu môi trường này.

Trong gần 30 năm tại VTV, Tùng Chi đã kinh qua đủ mọi vị trí từ phóng viên, biên tập viên, MC cho đến đạo diễn và tổ chức sản xuất. Dấu ấn đậm nhất của chị chính là Đường Lên Đỉnh Olympia. Chị bắt đầu dẫn chương trình từ năm 2000, đồng hành suốt 4 mùa liên tiếp đến năm 2004. Sau một thời gian vắng bóng, chị trở lại ở chung kết năm thứ 9 và tiếp tục dẫn dắt đến tận chung kết năm thứ 16 vào năm 2016.

Khán giả nhớ về Tùng Chi với hình ảnh nữ MC tóc ngắn, mặc áo dài nền nã, giọng nói nhẹ nhàng và phong thái điềm tĩnh. Sự kết hợp giữa chị và MC Lưu Minh Vũ từng là bộ đôi cực kỳ được yêu thích. Không chạy theo lối dẫn hoạt náo, Tùng Chi ghi điểm nhờ sự chỉn chu và kiến thức vững vàng. Đến mức MC Diệp Chi từng nhận xét đàn chị là một "người phụ nữ thép" với sự từng trải đủ để tạo niềm tin cho thí sinh lẫn người xem.

Không chỉ đứng trước máy quay, từ năm 2006, Tùng Chi còn đảm nhiệm vai trò đạo diễn, tham gia tổ chức và sản xuất Olympia. Sau chung kết năm 2016, chị không còn xuất hiện với vai trò MC mà tập trung cho hậu trường và từng giữ chức Phó ban Giải trí và Thông tin kinh tế của VTV3. Ngoài công việc, chị là người khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ trên mạng xã hội hay xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Diệp Chi: Hành trình từ sự cố 'máu cam' đến đạo diễn nhiều show hot

Khác với Tùng Chi, Diệp Chi bắt đầu làm việc tại VTV từ năm 20 tuổi khi vẫn còn là sinh viên với vai trò cộng tác viên. Bước ngoặt đến vào năm 2006 khi cô vượt qua nhiều vòng thi tuyển để dẫn Rung Chuông Vàng cùng MC Hải Đăng. Đây là lần đầu cô xuất hiện trên sóng truyền hình và Diệp Chi từng chia sẻ rằng mình hoảng đến mức máu cam rớt tong tỏng trên tờ kịch bản ngay lần đầu lên sân khấu.

Từ sự cố đó, Diệp Chi dần trở thành gương mặt quen thuộc. Cô gắn bó 5 năm với Rung Chuông Vàng, 6 năm với Điều Ước Thứ Bảy và 3 năm với Đường Lên Đỉnh Olympia. Đây là ba dấu mốc sâu đậm nhất trong sự nghiệp của cô tại VTV.

Diệp Chi cũng không dừng lại ở việc cầm mic mà thử sức ở nhiều vị trí: cộng tác viên, biên tập viên, MC, đạo diễn rồi nhà sản xuất. Đặc biệt, cô được biết đến nhiều hơn với vai trò đạo diễn cho Điều Ước Thứ Bảy, nơi cô dùng cách kể chuyện giàu cảm xúc về những nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt để tạo dấu ấn riêng. Ngoài ra, cô còn tham gia đạo diễn Ai Là Triệu Phú và nhiều show truyền hình trực tiếp.

Diệp Chi từng chia sẻ rằng có những chương trình khán giả không thấy mặt cô, chỉ thấy một cái tên nhỏ hiện trên màn hình, nhưng công việc hậu trường thực chất vất vả hơn nhiều so với khi dẫn chương trình. Vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập VTV năm 2020, cô xem việc được đồng nghiệp tin tưởng và khán giả yêu thương là một đặc ân lớn trong hành trình làm nghề.