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Khánh Thi vừa chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân khi cô được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, còn Hoàng Ngọc lần đầu nhận huân chương danh giá này. Đây là dấu mốc đáng nhớ, ghi nhận những nỗ lực, quá trình tập luyện và sự cống hiến bền bỉ của cả hai cho lĩnh vực thể thao.

Với Khánh Thi, đây không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là sự công nhận cho vai trò của cô trong việc đưa khiêu vũ thể thao đến gần hơn với công chúng, tạo nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ của bộ môn này tại Việt Nam. Bên cạnh việc thi đấu, cô còn truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học trò thông qua các trung tâm đào tạo do chính mình mở ra, giúp nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các đấu trường quốc tế.

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, Khánh Thi còn là một doanh nhân trong lĩnh vực đào tạo khi vận hành học viện khiêu vũ uy tín. Cô và chồng là vũ công Phan Hiển có ba con sau hơn một thập kỷ gắn bó.

Đúng là một màn "win-win" cho cả gia đình và sự nghiệp, vừa có huy chương vừa có hạnh phúc, chuẩn bài cho một hình mẫu thành công luôn!