Giải trí

Hoa hậu H'Hen Niê thu hút sự chú ý khi tiết lộ gia đình đang sở hữu tới 12 ha đất nông nghiệp chuyên trồng cà phê Robusta. Nàng hậu hào hứng chia sẻ rằng gia đình rất mê đất nông nghiệp nên đã gom góp được diện tích này để trồng full cà phê. Hiện tại, một số vườn đã bước vào vụ thu hoạch chính, trong khi những vườn còn lại vẫn đang được chăm sóc. H'Hen Niê còn bật mí gia đình có thói quen uống cà phê, riêng cô thì đặc biệt ghiền cà phê sữa đá mỗi sáng. Cô nàng cũng không quên ước cho mưa thuận gió hòa, đất đai màu mỡ và giá cả ổn định để tâm hồn được an yên.

Một chút context cho ai chưa biết: H'Hen Niê sinh năm 1992, từng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và lọt Top 5 Miss Universe 2018. Năm 2025, cô kết hôn với nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn quảng cáo Nguyễn Tuấn Khôi (sinh năm 1989) và đón con gái Harley vào tháng 9 cùng năm.

Những màn khoe nhan sắc và phong cách

Trong khi đó, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lại gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện với diện mạo cực kỳ rạng rỡ. Lần này, nàng hậu chọn chiếc váy ôm sát màu đỏ rượu vang, tôn trọn vóc dáng thon gọn. Kết hợp với mái tóc xoăn bồng bềnh và lối trang điểm nhẹ nhàng, Đỗ Mỹ Linh trông vừa thanh lịch vừa sang trọng, đúng chuẩn phong cách kín đáo mà cô luôn duy trì.

Để nhớ lại cho những ai quên, Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội và đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2016. Năm 2022, cô về chung nhà với doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Hiện cặp đôi có con gái Tuệ An (biệt danh là Titi) đã 3 tuổi.

Ca sĩ Thiều Bảo Trâm cũng không kém cạnh khi tung loạt ảnh mới với diện mạo nữ tính và trẻ trung. Nữ ca sĩ chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng để khoe vẻ ngọt ngào, kèm theo một dòng trạng thái đầy tự tin: Luôn đẳng cấp dù đời có va vấp.

Chuyện con cái: Khi các 'boss nhí' chiếm spotlight

Ngô Thanh Vân và Huy Trần lại khiến fan tan chảy với hình ảnh con gái Gạo diện bộ áo bà ba màu vàng. Bé Gạo gây sốt bởi gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và biểu cảm siêu ngộ nghĩnh. Mẹ Vân còn tinh tế phối thêm vòng cổ nhiều màu cùng chiếc kẹp tóc nhỏ xinh, hài hước chú thích: Style cô Thắm về làng! Cô hai Gạo ạ. Được biết, Ngô Thanh Vân và Huy Trần cưới nhau tại Đà Nẵng vào tháng 5/2022 (sau hôn lễ tại Na Uy năm 2021) và đón bé Gạo vào tháng 8/2025.

Diễn viên Mạnh Trường cũng có màn tương tác cực lầy lội với con gái lớn. Chíp đăng loạt ảnh diện áo dài trắng nhân dịp sắp bước sang tuổi 18 với vóc dáng cao ráo và diện mạo trưởng thành, kèm caption: "Sắp mười tám". Ngay lập tức, ông bố Mạnh Trường vào trêu con gái: Thế mà nhìn cháu như ba tám, khiến khán giả thích thú.

Mạnh Trường sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc của nhiều phim như Zippo, mù tạt và em hay Chúng ta của 8 năm sau. Anh kết hôn với Phượng Phạm từ năm 2008 và hiện có 3 con là Chíp (2009), Bon (2016) và bé Bi (2022).

Diễn viên Thanh Trúc thì kể một câu chuyện 'đốn tim' về con gái Kỳ Kỳ. Nữ diễn viên định lén sang ôm chồng nhưng lại nghe con gái nói mớ: Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều kèm một nụ cười. Thế là cô lập tức 'quẳng cục lơ' bố bé để ẵm con qua nằm cùng, không quên cảm thán: Sao mà tui idol con tui dữ zị chời? Thanh Trúc kết hôn với ca sĩ Châu Khải Phong và bé Kỳ Kỳ hiện 2 tuổi.

Kha Ly cũng chia sẻ những khoảnh khắc bình yên tại Đà Lạt cùng con gái Lita. Giữa tiết trời se lạnh, nữ diễn viên ôm chặt ái nữ có gương mặt bầu bĩnh vào lòng với dòng trạng thái: Lạnh lạnh ôm em nó đã. Kha Ly và diễn viên Thanh Duy kết hôn năm 2016 và đón bé Lita vào tháng 7/2024.

Những chuyến đi và quan điểm sống

Nghệ sĩ Quang Minh vừa chia sẻ loạt ảnh du lịch Trung Quốc cùng bạn đời Tăng Khánh Chi và nhóm bạn. Nam nghệ sĩ diện đồ trẻ trung và viết về kỷ niệm chuyến đi vào tháng 11/2026, nhắc đến cuộc sống lành mạnh, vui khỏe và làm việc. Quang Minh sinh năm 1959, định cư tại Mỹ từ khoảng 1990. Tăng Khánh Chi sinh năm 1996, kém ông 37 tuổi; cả hai đón con trai Dustin (Tăng Minh Khôi) vào tháng 11/2024.

Cuối cùng là MC Mai Ngọc với những chia sẻ sâu sắc về sự độc lập của phụ nữ. Cô cho rằng phụ nữ cần có chính kiến, tự quyết định, chịu trách nhiệm với lựa chọn và chủ động tài chính. Mai Ngọc khẳng định: Sướng nhất là việc mình muốn làm, thứ mình thích chưa từng phải hỏi người khác có được hay không. Mai Ngọc sinh năm 1990, từng là MC VTV, kết hôn với doanh nhân Đặng Quốc Thắng cuối năm 2024 và sinh con trai Panda vào tháng 4/2025.

Đúng là các sao bây giờ không chỉ giỏi làm hình ảnh mà còn khéo chăm con, lại còn có 'vườn tược' xịn xò nữa, mình thì chỉ biết ước có một ly cà phê sữa đá như H'Hen Niê thôi!