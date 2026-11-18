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David Liêu mới đây chọn nghỉ việc tại một hãng xe nổi tiếng, nơi anh từng có thu nhập ổn định và là trụ cột kinh tế chính của gia đình, để cùng Diễm Hương gây dựng quán phở và bún bò Huế. Diễm Hương chia sẻ đây là phương án tạm thời vì cô cần sự hỗ trợ của chồng để quản lý và vận hành quán trong giai đoạn đầu. Khi mọi thứ đi vào ổn định, David Liêu có thể học thêm lĩnh vực mới hoặc quay lại làm quản lý đại lý xe.

Việc mở nhà hàng vốn là mong muốn của David Liêu. Sau khi sang Canada, Diễm Hương nhận thấy chồng có khiếu nấu ăn và sành ẩm thực nên đã khuyên anh cân nhắc khởi nghiệp. Để hiện thực hóa điều này, cả hai đã bàn bạc kỹ và thống nhất sẽ tập trung toàn lực vào một mục tiêu duy nhất.

Phân công công việc và quy mô đầu tư

Trong dự án này, Diễm Hương chịu trách nhiệm về ý tưởng và chiến lược. Trong khi đó, David Liêu tận dụng kinh nghiệm sống nhiều năm tại Canada để hoàn thiện mô hình và điều chỉnh công thức món ăn sao cho hợp khẩu vị địa phương.

Quán phở của hai vợ chồng tọa lạc trên một con phố đông đúc ở Vancouver, dự kiến phục vụ 24 giờ mỗi ngày với hai món chủ đạo là phở và bún bò Huế. Hiện quán đã treo biển hiệu nhưng chưa chính thức mở cửa vì gia đình đang chờ ngày đẹp.

Những khó khăn khi khởi nghiệp tại Canada

Tổng mức đầu tư cho quán là khoảng một triệu CAD (tương đương 18,3 tỷ đồng), trong đó tiền thuê mặt bằng tiêu tốn vài chục nghìn CAD mỗi tháng. Diễm Hương cho biết khó khăn lớn nhất là việc tìm kiếm mặt bằng và xin các loại giấy phép, từ kinh doanh, xây dựng, biển hiệu cho đến giấy phép vận hành cơ sở ăn uống.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2023, Diễm Hương cùng con trai lớn Noah sang Canada định cư và làm các công việc về phun xăm thẩm mỹ, trang điểm cô dâu cũng như dẫn chương trình. Cô kết hôn với David Liêu vào tháng 1/2024 và sinh con trai thứ hai là Lucas vào tháng 11/2025.