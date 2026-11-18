Giải trí

Nhà báo Lê Quang Thanh Tâm vừa chia sẻ loạt ảnh chân dung thời trẻ của diễn viên Kim Thư, được trích từ kho lưu trữ của tạp chí Màn ảnh sân khấu và Thế giới nghệ sĩ. Những khung hình này do nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng và Thành Nguyễn thực hiện, tái hiện lại vẻ đẹp đằm thắm của nữ diễn viên một thời.

Kim Thư là con gái của ca sĩ Trang Kim Yến. Cô bước chân vào điện ảnh với vai đào võ Hoài Như trong phim Lục Vân Tiên, một tác phẩm do các đạo diễn Đỗ Phú Hải, Lê Bảo Trung và Nguyễn Phương Điền thực hiện. Đây cũng chính là bộ phim xe duyên cho cô và Phước Sang, người đóng vai Bùi Kiệm.

Nhan sắc "ăn ảnh" trên các trang bìa tạp chí

Đầu thập niên 2000, Kim Thư là gương mặt quen thuộc trên nhiều bìa tạp chí điện ảnh và giải trí. Cô từng xuất hiện trong nhiều bộ ảnh đơn hoặc sánh đôi cùng những tên tuổi đình đám trong làng giải trí thời bấy giờ.

Điển hình là năm 2004, trong loạt ảnh do Lý Võ Phú Hưng thực hiện, Kim Thư diện chiếc áo dài ôm họa tiết hoa sen. Về nhan sắc của cô lúc đó, nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng nhận xét diễn viên này có gương mặt ăn ảnh ở mọi góc máy. Đến năm 2005, cô cũng xuất hiện trên bìa tạp chí Thế Giới Nghệ Sĩ khi chụp cùng người mẫu Bình Minh qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thành Nguyễn.

Sự nghiệp gắn liền với đạo diễn Phước Sang

Sau dấu mốc từ phim Lục Vân Tiên, Kim Thư tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án do Phước Sang sản xuất như Đẻ mướn và Khi đàn ông có bầu. Cặp đôi này cũng đóng chung trong phim Hồn Trương Ba, da hàng thịt.

Ngoài công việc đóng phim, Kim Thư còn có mối quan hệ thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng. Sự gắn kết này được thể hiện rõ khi cả hai ghép cặp thi hát trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo vào năm 2011.

Rời xa màn ảnh để chăm sóc con cái

Sau khi ly hôn, Kim Thư quyết định rút khỏi màn ảnh và hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Cô chọn cho mình một cuộc sống kín tiếng, dành phần lớn thời gian để chăm sóc và đồng hành cùng hai con trai, là con chung với chồng cũ, đạo diễn Phước Sang.

Hiện diễn viên tập trung vào lĩnh vực ẩm thực. Cô đang quản lý một nhà hàng tại TP HCM.