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Bộ phim tội phạm giật gân có tên tiếng Đức là “Die Matriarchin” (tên tiếng Anh: “The Matriarch”) hiện đang tranh giải tại Liên hoan phim Quốc tế Tallinn Black Nights 2026.

Tác phẩm này gây chú ý khi quy tụ các diễn viên Tuyen Do, Viet Pham, Trang Le Hong, Lissy-Marie Nguyen, Viet Long Hoang và Marlon Minh-Hai Leyck. Việc “The Matriarch” xuất hiện tại liên hoan phim được xem là dấu mốc trong việc đa dạng hóa sắc tộc của điện ảnh Đức, đồng thời mang đến những góc nhìn đa chiều hơn về người Á Đông trên màn ảnh châu Âu.