Giải trí

Đen Vâu vừa công bố báo cáo doanh thu ca khúc Nấu ăn cho em trong đợt thống kê mới nhất với số tiền thực nhận đạt 901.669.566 đồng. Toàn bộ khoản tiền này sẽ được nam rapper chuyển vào tài khoản Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để hỗ trợ trẻ em trên khắp cả nước.

Đen Vâu công khai chi tiết nguồn thu từ ba kênh khác nhau. Cụ thể, doanh thu từ video được công cụ quản lý kênh ước tính đạt 9.350,13 euro. Sau khi trừ các khoản chi phí cho đơn vị phát hành và thuế thu nhập, số tiền thực nhận là 5.460,24 euro. Ở mảng audio, báo cáo từ đối tác phát hành ghi nhận con số 13.350,11 euro, và sau khấu trừ chi phí, số tiền thực nhận còn lại 10.523,36 euro.

Như vậy, tổng doanh thu thực nhận từ hai nguồn video và audio là 15.983,60 euro. Tính theo tỉ giá VietinBank lúc 10h30 ngày 18-11-2026 (1 euro tương đương 29.014 đồng), số tiền này tương đương khoảng 463,7 triệu đồng.

Những con số minh bạch

Không dừng lại ở video và audio, doanh thu từ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) trong giai đoạn từ tháng 4-2025 đến quý 2-2026 cũng đạt 460.969.891 đồng. Sau khi trừ chi phí của trung tâm và thuế thu nhập, Đen Vâu thực nhận 437.921.396 đồng. Cộng tất cả các nguồn lại, nam rapper và ê kíp nhận tổng cộng 901.669.566 đồng.

Nam rapper cho biết các con số dựa trên báo cáo của các đơn vị phát hành và chứng từ thu chi, đồng thời khẳng định toàn bộ số tiền trong đợt này sẽ được gửi thẳng đến Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Truyền thống "tự giác" báo cáo

Đây không phải lần đầu Đen Vâu đem doanh thu ra "show" cho mọi người xem. Kể từ khi phát hành ca khúc Nấu ăn cho em vào tháng 5-2023, nam rapper đã nhiều lần cập nhật số tiền thu được từ sản phẩm cũng như các hoạt động thiện nguyện đi kèm.

Tính đến ngày 18-11-2026, tổng số tiền đóng góp từ khi ca khúc ra mắt đến nay, bao gồm cả đợt thống kê mới nhất, đã đạt mức 3,86 tỉ đồng. Những ai muốn kiểm tra độ uy tín đều có thể xem lại lịch sử chuyển khoản qua các bài đăng trên fanpage của nam rapper.

Khi netizen làm "kế toán"

Sau khi bài đăng được chia sẻ, cộng đồng mạng không chỉ khen ngợi mà còn nhiều phản hồi tích cực. Nhiều khán giả hài hước cho rằng nam rapper đã âm thầm làm tròn số tiền ủng hộ lên 1 tỉ đồng, dù báo cáo chỉ ghi nhận doanh thu thực nhận hơn 901 triệu đồng.

Một bình luận viết "Doanh thu 901 triệu mà chuyển 1 tỉ", một người khác ước thầy cô cũng làm tròn như Đen, từ 9,1 điểm lên 10 điểm. Nhiều người cũng trân trọng việc nam rapper vẫn báo cáo dù đây không phải nghĩa vụ, vì anh không kêu gọi quyên góp.

Ước gì điểm thi của mình cũng được làm tròn như cách Đen Vâu ủng hộ từ thiện nhỉ?