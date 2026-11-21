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Vũ Thúy Quỳnh vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ video ghi lại quá trình ở cữ tại một trung tâm chăm sóc hậu sản cao cấp. Để tận hưởng 14 ngày nghỉ ngơi và phục hồi sau sinh, người đẹp đã lựa chọn gói dịch vụ với chi phí lên đến hơn 200 triệu đồng.

Chế độ chăm sóc "full option"

Đi kèm với mức giá đắt đỏ là những đặc quyền khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vũ Thúy Quỳnh lưu trú tại một căn hộ gồm ba phòng, có đội ngũ điều dưỡng túc trực 24/24 để chăm sóc sát sao cho cả mẹ và bé. Không chỉ vậy, con gái cô còn được các bác sĩ từ bệnh viện Nhi Đồng trực tiếp thăm khám để đảm bảo sức khỏe.

Một chi tiết khiến nàng Á hậu bất ngờ là chế độ dinh dưỡng tại đây. Mỗi ngày, trung tâm phục vụ cô năm bữa ăn với thực đơn đa dạng, tập trung vào các món giúp lợi sữa và hỗ trợ cơ thể nhanh chóng phục hồi sau ca sinh nở.

Phản ứng "khiêm tốn" gây chú ý

Ngay sau khi video được đăng tải, phần bình luận tràn ngập những lời trầm trồ về độ chịu chi của Vũ Thúy Quỳnh. Thế nhưng, trước những lời khen ngợi, cô vẫn khiêm tốn tự nhận mình không giàu và cho biết vẫn đang cố gắng chăm chỉ làm việc.

Hành trình chào đón bé Summer

Trước đó, Vũ Thúy Quỳnh đã lên kế hoạch kỹ càng cho việc ở cữ tại trung tâm cao cấp trước khi trở về sống tại nhà của doanh nhân Đức Phạm. Việc này cho thấy cô nhận được sự quan tâm và tình cảm đặc biệt từ phía gia đình bạn trai.

Trưa 18/11/2026, người đẹp chính thức công khai hình ảnh con gái nhỏ có tên thân mật là Summer. Dù chia sẻ niềm hạnh phúc làm mẹ bỉm sữa, nàng Á hậu vẫn khéo léo giữ kín diện mạo của bé, chỉ hé lộ những khoảnh khắc gần gũi, ấm áp.

Từ nghi vấn đến xác nhận chính thức

Thực chất, từ cuối tháng 10/2026, Vũ Thúy Quỳnh đã vướng nghi vấn sinh con do hạn chế xuất hiện trước công chúng và được cho là đang nghỉ ngơi tại trung tâm chăm sóc sau sinh. Phải đến giữa tháng 11, cô mới chính thức xác nhận tin vui bằng loạt hình ảnh đầy xúc động.

Đồng hành cùng cô là doanh nhân Đức Phạm, người khiến khán giả thích thú khi thể hiện vai trò "bố bỉm sữa" chuẩn chỉnh. Anh được chia sẻ hình ảnh tự tay pha sữa cho con gái, cho thấy sự chăm sóc chu đáo dành cho hai mẹ con. Cặp đôi từng công khai tình cảm vào cuối năm 2025 và xác nhận có em bé vào cuối tháng 8/2026. Sự xuất hiện của bé Summer chính là cột mốc đánh dấu hành trình mới của cả hai trong vai trò bố mẹ.