Giải trí

Đỗ Thị Hà vừa khiến người hâm mộ chú ý khi khoe món quà bất ngờ từ ông xã Nguyễn Viết Vương. Vào khoảng 10 giờ đêm, nam doanh nhân đã chuẩn bị một bó hoa hồng đỏ rực rỡ cùng một bức thư tay gửi đến bà xã. Nội dung lời nhắn tuy ngắn gọn nhưng cực kỳ tình cảm: "Happy Anniversary, My Queen" (Chúc mừng ngày kỷ niệm, nữ hoàng của anh).

Điểm tinh tế nằm ở chỗ, ngày 20/10 cũng chính là cột mốc kỷ niệm 6 năm Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Việc Viết Vương ghi nhớ chi tiết đặc biệt này trong hành trình sự nghiệp của vợ và chuẩn bị quà tặng vào buổi tối cho thấy sự quan tâm tỉ mỉ của anh. Dù món quà giản dị, nhưng chính sự tâm lý này đã khiến nhiều người thích thú và dành lời khen cho nam Tổng giám đốc.

Sự thay đổi của nam doanh nhân sau kết hôn

Nếu như trước đây, Nguyễn Viết Vương vốn là một doanh nhân khá kín tiếng và hạn chế xuất hiện trước công chúng, thì kể từ sau khi kết hôn, anh đã cởi mở hơn nhiều. Cặp đôi thường xuyên đồng hành cùng nhau trong các hoạt động đời thường. Đặc biệt, Viết Vương giờ đây đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ trên mạng xã hội, cho thấy một khía cạnh tình cảm và gần gũi hơn so với hình ảnh trước đó.

Những bước chuyển mình trong sự nghiệp của Đỗ Hà

Đỗ Thị Hà vốn là một nàng hậu năng nổ với nhiều dấu ấn đậm nét. Cô từng đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2021 và xuất sắc lọt vào Top 13 chung cuộc. Trong suốt thời gian đương nhiệm, cô không ngừng hoạt động sôi nổi, thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang với những vai trò quan trọng như first face hay vedette, đồng thời góp mặt trong nhiều sự kiện giải trí.

Không chỉ tập trung cho showbiz, Đỗ Hà còn rất chăm chỉ trong việc học tập. Cô đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, xây dựng hình ảnh một nàng hậu vừa thành công trong nghệ thuật vừa chú trọng trau dồi kiến thức.

Lựa chọn ưu tiên cho tương lai chung

Sau khi lập gia đình, Đỗ Hà đã có những thay đổi đáng kể trong định hướng công việc và cuộc sống. Cô quyết định tạm dừng vai trò tại một thẩm mỹ viện để bước sang một hành trình mới, nơi cô dành sự ưu tiên cho những trách nhiệm khác.

Chia sẻ về quyết định này, nàng hậu cho rằng có những giai đoạn trong đời cần bước đi nhanh, nhưng cũng có những lúc cần chậm lại để chuyển giao sang một chương mới. Cô khẳng định việc khép lại vai trò cũ là một sự lựa chọn nhẹ nhàng, văn minh và tôn trọng để cô có thể toàn tâm vun vén, xây dựng và phát triển tương lai chung cùng chồng. Đỗ Hà bày tỏ sự biết ơn với chặng đường đã qua vì đó là một hành trình rất đẹp trong sự nghiệp của mình.

Được biết, Nguyễn Viết Vương hiện là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng giao thông và xây dựng, xuất thân từ một gia đình có nền tảng kinh tế vững chắc. Cứ đà này thì chắc Đỗ Hà sắp thành 'nữ hoàng' thực thụ trong cả công việc lẫn đời tư rồi!