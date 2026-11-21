Giải trí

Ngày 20/11/2026, trong khi nhiều giáo viên nhận hoa và lời chúc từ học trò, một nữ giáo viên trẻ đã có trải nghiệm nhận quà cực kỳ đặc biệt. Câu chuyện khiến nhiều người thích thú này được chính cô chia sẻ sau ngày Nhà giáo Việt Nam.

Màn 'đánh lừa' đỉnh cao của mẹ chồng

Sự việc bắt đầu khi mẹ chồng của cô giáo xách hai túi quà lớn bước vào nhà với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Bà thông báo với con dâu rằng có phụ huynh của học sinh gửi quà cho cô. Trước sự chu đáo bất ngờ này, cô giáo không khỏi ngạc nhiên và vội vàng hỏi lại xem đó là phụ huynh của học sinh nào.

Trước sự tò mò của con dâu, người mẹ chồng vẫn giữ thái độ bình thản. Sự bí ẩn tiếp tục kéo dài cho đến khi bà chính thức tiết lộ danh tính của vị phụ huynh đặc biệt này chính là mẹ của M.T – tên chồng của cô giáo.

Món quà 'không thể chối từ'

Thì ra, người gửi quà không phải là phụ huynh của bất kỳ học sinh nào trong lớp mà chính là mẹ chồng. Trước màn giới thiệu đầy hài hước và "đẳng cấp" của mẹ, cô giáo trẻ chỉ biết bật cười thích thú thốt lên rằng mẹ quả là đẳng cấp.

Chi tiết phần quà cũng được tiết lộ qua hình ảnh đi kèm bài đăng. Trên bàn là những khay trái cây được sắp xếp gọn gàng, bao gồm mận đỏ, táo, nho xanh và một thùng quýt vàng. Hai túi quà lớn cùng cách trao tặng bất ngờ đã khiến ngày 20/11 của cô giáo trở nên đáng nhớ hơn hẳn.

Phản ứng của cộng đồng mạng

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý với nhiều bình luận hài hước. Cư dân mạng cười xòa trước cách bà mẹ chồng tự nhận mình là phụ huynh của một "học sinh" đã trưởng thành. Thậm chí, có tài khoản còn đùa rằng với vị phụ huynh thế này thì tặng bao nhiêu cũng sẵn sàng lấy, và chính chủ cũng vui vẻ đáp lại rằng không thể chối từ.

Bên cạnh những lời trêu đùa, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm gần gũi, vui vẻ mà mẹ chồng dành cho con dâu. Những bình luận tích cực cho rằng chính những điều giản dị này đã tạo nên không khí ấm áp trong gia đình. Nhiều người còn chúc bà luôn mạnh khỏe để mỗi dịp 20/11, cô giáo lại tiếp tục được nhận quà từ "phụ huynh" đặc biệt này.

Câu chuyện này đem đến một góc nhìn dễ thương về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, vốn thường được nhắc đến với những mâu thuẫn hay khác biệt quan điểm. Việc thể hiện sự quan tâm qua một món quà hay một câu nói đùa đúng lúc đã cho thấy tình cảm dành cho người làm nghề giáo không chỉ đến từ học trò, phụ huynh mà còn từ chính những người thân trong gia đình.