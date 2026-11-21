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Nguyễn Phương Linh, cô gái đến từ Hà Nội, đã chính thức trở thành Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026. Đáng chú ý, cô là hoa hậu đầu tiên đăng quang tại một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia trong năm 2026.

Chung kết diễn ra tại Trung tâm Sân Quần, Sa Pa (Lào Cai) với sự góp mặt của những thí sinh xuất sắc nhất. Sau khi trải qua loạt vòng thi từ trình diễn áo dài, bikini, trang phục dạ hội cho đến phần ứng xử, Nguyễn Phương Linh đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất. Bên cạnh vương miện, cô còn ẵm thêm giải phụ Người đẹp thời trang dạ hội.

Ghi điểm nhờ bản lĩnh và học vấn

Tại phần thi ứng xử, các thí sinh cùng trả lời một câu hỏi về những điều ở con người và hình ảnh Việt Nam có thể khiến du khách quốc tế yêu thích và cách để lan tỏa những giá trị đó. Phương Linh chọn nhấn mạnh vào vẻ đẹp nhân hậu, chân thành và mến khách của phụ nữ Việt, đồng thời giới thiệu về các di sản văn hóa cũng như danh lam thắng cảnh của đất nước.

Điểm cộng lớn giúp cô ghi dấu ấn với ban giám khảo chính là sự bình tĩnh, mạch lạc khi trình bày câu trả lời bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Trong suốt cuộc thi, cô cũng được đánh giá cao nhờ gương mặt khả ái, vóc dáng cân đối và kỹ năng trình diễn catwalk.

Không chỉ có nhan sắc, hồ sơ học vấn của tân hoa hậu cũng là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ở tuổi 24, Phương Linh hiện đang theo học chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Định hướng hình ảnh thế hệ Gen Z

Song song với việc học, Phương Linh tích cực tham gia các chương trình cộng đồng, hoạt động xã hội và quảng bá văn hóa, du lịch. Đây cũng là hướng đi sát với vai trò của một Hoa hậu Du lịch Việt Nam trong việc giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và những điểm đến giàu bản sắc đến với bạn bè quốc tế.

Phương Linh từng chia sẻ mong muốn đại diện cho hình ảnh một thế hệ Gen Z không chỉ yêu văn hóa, trân trọng bản sắc dân tộc mà còn có đủ bản lĩnh để hội nhập với thế giới.

Về cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam

Hoa hậu Du lịch Việt Nam được tổ chức lần đầu vào năm 2008 với ngôi vị quán quân thuộc về Phan Thị Ngọc Diễm. Sau một thời gian tạm ngưng, cuộc thi quay trở lại vào năm 2022 và duy trì định kỳ hai năm một lần. Mục tiêu của sân chơi này là tìm kiếm gương mặt đại diện để quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Việt Nam thông qua các hoạt động du lịch trong nước và quốc tế.

Nguyễn Phương Linh sở hữu chiều cao 1,71 m cùng số đo ba vòng 83-62-94 cm.