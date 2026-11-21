Giải trí

Khánh Ngọc hiện định cư tại thành phố Queen Creek, bang Arizona cùng chồng là một doanh nhân Việt kiều và các con từ năm 2024. Tổ ấm của gia đình có diện tích khoảng 800m², được thiết kế theo phong cách hiện đại, khéo léo kết hợp giữa không gian sinh hoạt tiện nghi và một khu vườn rộng rãi. Qua những hình ảnh chia sẻ, căn nhà gây ấn tượng bởi sự sang trọng nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng.

Với những ai còn nhớ về Khánh Ngọc, cô từng là giọng ca ballad được yêu thích, đặc biệt là bản hit Vầng trăng khóc song ca cùng Nhật Tinh Anh. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, ở tuổi 43, nữ ca sĩ chọn lối sống kín tiếng, dành trọn thời gian chăm sóc gia đình và tận hưởng những khoảnh khắc bình dị.

Không gian sống tối giản và tinh tế

Điểm nhấn của ngôi nhà nằm ở phòng khách với hai gam màu chủ đạo là trắng và đen, kết hợp cùng nội thất có đường nét đơn giản. Để không gian luôn sáng sủa và thoáng đãng, căn nhà sử dụng những ô cửa sổ lớn giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt, vào các dịp lễ, Tết, gia đình thường trang trí lại khu vực tiếp khách để tạo không khí vui tươi.

Thiết kế mở giúp kết nối phòng khách với khu vực bếp và bàn ăn. Gian bếp được trang bị hệ tủ màu trắng, đi kèm một đảo bếp lớn với mặt đá vân tự nhiên và bàn ăn bằng gỗ đặt ngay bên cạnh. Cách bố trí này không chỉ thuận tiện cho việc nấu nướng mà còn tăng sự gắn kết giữa các thành viên. Ngoài ra, khu vực phòng tắm cũng được thiết kế ưu tiên sự thoải mái với bồn tắm lớn và cửa sổ rộng.

Trở thành 'nông dân' trên chính mảnh đất của mình

Nếu nội thất sang chảnh là một điểm cộng, thì khoảng sân vườn xanh mát bao quanh nhà mới là nơi thu hút sự chú ý nhất. Dù có điều kiện sống rộng rãi, vợ chồng Khánh Ngọc không chỉ nghỉ ngơi mà còn trực tiếp chăm sóc cây cối. Trong các video trên mạng xã hội, nữ ca sĩ xuất hiện giản dị với găng tay và dụng cụ làm vườn để tỉa những bụi cây thấp, trong khi ông xã đảm nhận việc cưa các cành cây lớn.

Nữ ca sĩ tiết lộ gia đình thường thuê người cắt tỉa cây khoảng mỗi tháng một lần, nhưng chi phí thuê nhân công tại Mỹ khá cao, trong khi kết quả đôi lúc không đúng ý muốn, nên hai vợ chồng quyết định tự tay chăm chút một số khu vực trong vườn. Sau mỗi lần dọn dẹp, cả hai thu gom cành lá khô vào bao rồi dùng xe bán tải chở đi xử lý. Tuy vất vả nhưng cảm giác nhìn thấy sân vườn sạch sẽ, gọn gàng khiến Khánh Ngọc thấy rất vui.

Không chỉ dừng lại ở cây cảnh, gia đình còn tận dụng diện tích để trồng rau xanh, rau thơm và cây ăn trái. Thành quả hái ra từ vườn nhà là những trái lựu chín đỏ, cà tím và rau quế. Việc tự tay hái rau mang vào bếp chế biến món ăn không chỉ cung cấp thêm thực phẩm cho bữa ăn mà còn là niềm vui hằng ngày của nữ ca sĩ.

Để hoàn thiện không gian thư giãn, xung quanh vườn được bố trí bàn ghế ngoài trời. Đây là nơi cả nhà ngồi trò chuyện, thưởng thức cà phê hoặc tổ chức những bữa ăn cùng nhau giữa thiên nhiên xanh mát.

Đúng là từ một ngôi sao ballad giờ chuyển sang làm 'nông dân' chuyên nghiệp, nhưng nhìn cuộc sống thong dong thế này thì ai mà không mê?