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Một đoạn clip ghi lại hình ảnh nhạc sĩ Doãn Nho đang viral mạnh mẽ trên các mạng xã hội với hàng triệu lượt xem. Trong video, vị nhạc sĩ 93 tuổi xuất hiện đầy khí thế giữa hai hàng cán bộ, chiến sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Ông không chỉ bước đi mà còn vỗ tay theo nhịp và hào sảng cất lời hát ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ. Sự hưởng ứng của những người lính đứng hai bên đã tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa xúc động.

Netizen không tiếc lời khâm phục trước phong thái khỏe khoắn và nhiệt huyết của nhạc sĩ ở tuổi 93. Nhiều người chia sẻ rằng chỉ cần những nốt nhạc đầu tiên vang lên là đủ để khơi dậy niềm tự hào. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng gửi nhiều lời chúc sức khỏe và bày tỏ sự trân trọng đối với một tác phẩm đã đồng hành cùng nhiều thế hệ quân nhân.

Khoảnh khắc tri ân đầy cảm xúc

NSND Nguyễn Thị Bích Hạnh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, chia sẻ rằng đoạn phim này được quay khi Nhà hát đón tiếp nhạc sĩ Doãn Nho nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống đơn vị. Tại đây, các nghệ sĩ đã dành cho ông những tràng vỗ tay và cùng hòa giọng hát Tiến bước dưới quân kỳ.

NSND Bích Hạnh cho biết bà cảm thấy rất xúc động khi nghe giọng hát của chính tác giả hòa cùng tiếng hát của các nghệ sĩ trẻ. Theo bà, đây chính là cách những người lính thời nay bày tỏ lòng tri ân đối với người nhạc sĩ đã sáng tác nên ca khúc gắn bó với bao thế hệ.

Chuyện về hành khúc "đi cùng năm tháng"

Ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ được nhạc sĩ Doãn Nho viết vào năm 1958 sau một chuyến trở lại Điện Biên Phủ. Khi đó, ông cùng đoàn tiền trạm lên Điện Biên để chuẩn bị cho chương trình biểu diễn của Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị và được giao nhiệm vụ sáng tác một bài hát mới.

Đứng trước nơi từng chứng kiến những trận đánh và sự hy sinh của đồng đội, nhạc sĩ đã vô cùng xúc động khi thấy hai thế hệ người lính — từ những cựu chiến binh dày dạn đến những chiến sĩ trẻ — cùng tiến bước dưới quân kỳ. Đặc biệt, khi ngồi bên xác xe tăng Pháp và hai ngôi mộ liệt sĩ vô danh trên đồi A1, ông đã không kìm được nước mắt. Chính những ký ức về đồng đội đã nằm lại là nguồn cảm hứng cốt lõi để ông viết nên tác phẩm này.

Để tạo nên tinh thần khỏe khoắn và mạnh mẽ, nhạc sĩ đã xây dựng giai điệu bài hát dựa trên chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh. Tác phẩm khắc họa hình ảnh sự nối tiếp của các thế hệ quân nhân. Sau khi được Đoàn Ca múa Quân đội thuộc Tổng cục Chính trị trình diễn lần đầu tại Điện Biên, bài hát đã trở thành một trong những tác phẩm "đi cùng năm tháng", thường xuyên xuất hiện trong các buổi mít tinh, diễu binh, duyệt đội và các nghi lễ lớn.

Tinh thần thép của người nhạc sĩ tuổi 93

Nhạc sĩ Doãn Nho sinh năm 1933 tại Hà Nội và nhập ngũ năm 1950 khi mới 17 tuổi. Trong hơn 7 thập kỷ sáng tác, ông để lại nhiều tác phẩm được công chúng biết đến như Chiếc khăn Piêu, Người con gái sông La, Năm anh em trên một chiếc xe tăng và Tiến bước dưới quân kỳ.

Ở tuổi 93, ông vẫn duy trì nếp sống khoa học, tập luyện đều đặn và không ngừng sáng tác. Trong một cuộc trò chuyện vào tháng 9, nhạc sĩ khẳng định âm nhạc là điều không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Ông không đặt ra chỉ tiêu số lượng tác phẩm mà chỉ viết khi thực sự có cảm xúc và chất liệu phù hợp.

Với niềm hạnh phúc khi thấy tác phẩm của mình sống mãi với thời gian, nhạc sĩ Doãn Nho đã quyết định gửi tặng bản quyền ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ cho quân đội — nơi đã nuôi dưỡng và rèn luyện ông trưởng thành. Gần 70 năm sau ngày ra đời, việc tác giả tự mình cất tiếng hát giữa đội ngũ chiến sĩ một lần nữa minh chứng cho sức sống mãnh liệt của hành khúc này.

U93 mà năng lượng tràn trề thế này thì tụi mình cứ gọi là phải học tập gấp thôi!