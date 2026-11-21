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Charlie Heaton vừa khiến các fan Việt đứng ngồi không yên khi chia sẻ loạt khoảnh khắc khám phá Hà Nội đầy dân dã. Vào ngày 19/11, nam diễn viên đăng tải hình ảnh thưởng thức bánh cuốn tại một quán ăn bình dân trong khu phố cổ. Nhìn cách anh dùng đũa chấm ngập miếng bánh mềm mướt vào bát nước mắm là đủ biết anh đã nhập cuộc cực kỳ 'đúng điệu'. Không chỉ ăn bánh cuốn nóng rắc hành phi, Charlie và bạn đồng hành còn gọi thêm cả lạp xưởng ăn kèm cho đúng bài.

Đến tối ngày 19/11, Charlie tiếp tục 'đổ bộ' vỉa hè với combo đặc trưng: ngồi ghế nhựa, ăn lẩu và uống bia hơi. Nam diễn viên còn tò mò thử cả rượu ngâm thường thấy ở các quán lẩu vỉa hè. Trong một đoạn video đăng trên Story Instagram, anh còn dùng muỗng nhựa múc rượu vào ly nhỏ cho người ngồi đối diện, nhìn qua là thấy vibe cực kỳ thoải mái và gần gũi.

Rong ruổi phố phường khu Hoàn Kiếm

Không chỉ ăn uống, Charlie Heaton còn dành thời gian đi dạo và khám phá từng ngóc ngách của khu vực Hoàn Kiếm. Anh chụp lại hình ảnh những quầy hàng chuyên bán hành, tỏi và các loại gia vị trên phố Cao Thắng. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục ghé qua phố bán bánh kẹo Hàng Giầy để tận hưởng không khí nhộn nhịp của phố phường.

Trước đó, vào ngày 16/11, Charlie đã hé lộ một đoạn video ghi lại cảnh mình ngồi sau xe máy, len lỏi qua những con phố Hà Nội đông đúc với hàng loạt quán xá vỉa hè. Trên mạng xã hội Threads, nhiều fan cho biết đã bắt gặp nam diễn viên xuất hiện tại khu vực Ba Đình. Thậm chí, có thông tin kể rằng anh còn ghé thăm một khu đô thị nằm gần cầu Thanh Trì.

Từ Jonathan Byers đến vai diễn mới trong Peaky Blinders

Charlie Heaton là nam diễn viên kiêm nhạc sĩ người Anh, sinh ra tại Leeds. Trước khi lấn sân sang diễn xuất, anh từng là tay trống cho các ban nhạc rock và lưu diễn cùng nhóm Comanechi. Anh bắt đầu đóng phim từ năm 2015 với vài vai khách mời trong các series truyền hình Anh như DCI Banks, Vera và Casualty.

Năm 2016, anh được giao vai Jonathan Byers trong series khoa học viễn tưởng Stranger Things của Netflix. Trong phim, anh thủ vai người anh trai của Will Byers, một trong những nhân vật đầu tiên nhận ra những điều bất thường tại thị trấn Hawkins. Sau đó, anh tham gia nhiều dự án như Marrowbone (2017), The New Mutants, Industry (2020), No Future, The Souvenir Part II (2021) và Billy Knight (2025).

Một thông tin gây chú ý khác là vào tháng 5, Netflix đã công bố Charlie sẽ hóa thân thành Charles Shelby, con út của Tommy Shelby trong series hậu truyện Peaky Blinders. Bộ phim lấy bối cảnh Birmingham thập niên 1950, xoay quanh thế hệ tiếp theo của gia đình Shelby. Anh hẹn hò diễn viên Natalia Dyer khi cùng đóng Stranger Things từ năm 2016.