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Hồ Ngọc Hà vừa tổ chức buổi giới thiệu album vol.8 tại TPHCM với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ thân thiết như Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Noo Phước Thịnh, Thanh Hằng, Chi Pu, Lan Khuê, Tiểu Vy, Kỳ Duyên. Tại chương trình, nữ ca sĩ đã trình diễn các ca khúc trong album như “Vài câu hỏi lạ kỳ”, “Yeah I like it” và bản “Thân mật” kết hợp cùng Suboi.

Album lần này gồm 10 bài hát, ghi dấu sự hợp tác của Hồ Ngọc Hà với nhiều nghệ sĩ khác như Hà An Huy, Ái Phương, Gigi Hương Giang và Hà Anh Tuấn. Các khách mời tham dự như Hồng Nhung, Trấn Thành, Noo Phước Thịnh, Phương Thanh đều dành lời khen cho phong cách hát và tư duy âm nhạc của cô trong sản phẩm này, nhận xét rằng cô thể hiện nhẹ nhàng và thoải mái hơn trước.

Tư duy làm nhạc và nỗi sợ "cũ kỹ"

Để có được sự thay đổi trong cách thể hiện, Hồ Ngọc Hà thừa nhận cô phải học hỏi từ những ca sĩ Gen Z. Điều thú vị là vol.8 là dự án có tốc độ sản xuất nhanh kỷ lục trong sự nghiệp của cô khi được hoàn thiện trong chưa đầy nửa năm. Sau hơn 12 năm mới ra mắt album phòng thu mới, nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ nỗi sợ lớn nhất không phải là thất bại về mặt thương mại, mà là sự cũ kỹ, lỗi thời và bị tụt lại phía sau thời đại.

Hồ Ngọc Hà không đặt áp lực mọi bài hát đều phải trở thành hit mà chỉ mong sản phẩm chạm được đến số đông khán giả. Cô quan niệm giá trị của một dự án âm nhạc không nằm ở việc phô trương sự giàu có hay tiền bạc, mà quan trọng là đầu tư đúng chất xám và chạm đúng thị hiếu công chúng. Nữ ca sĩ ví việc làm sản phẩm âm nhạc giống như đầu tư, cần tính toán tỉnh táo về hiệu quả thực tế thay vì mạo hiểm dồn tiền vào những phương án có tỷ lệ thành công thấp.

Với cô, âm nhạc trước hết phải xuất phát từ sở thích và phản ánh đúng bản sắc cá nhân thay vì chạy theo thị hiếu. Hồ Ngọc Hà mong muốn sau này khi các con khôn lớn, nhìn lại những dấu ấn nghệ thuật rực rỡ thời trẻ của mẹ sẽ cảm thấy tự hào.

Sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình

Ở vị thế hiện tại, khi đã có chỗ đứng và những bản hit được công chúng nhớ đến, Hồ Ngọc Hà cho biết cô cân nhắc kỹ lưỡng mỗi lần xuất hiện hay ra mắt sản phẩm. Nếu thời trẻ cô làm nghề vì khát khao được thành công và ghi nhận, thì nay cô tập trung vào sự chọn lọc. Suốt thời gian qua, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật thông qua các đĩa đơn và chuỗi đêm nhạc riêng.

Bên cạnh sự nghiệp, nữ ca sĩ đang tận hưởng cuộc sống gia đình viên mãn sau khi về chung nhà với diễn viên Kim Lý và đón cặp song sinh Lisa và Leon. Cô chia sẻ niềm vui giản dị khi mỗi ngày đều có giấc ngủ ngon, được toàn tâm toàn ý theo đuổi công việc yêu thích và luôn được bao bọc bởi những người thân yêu có cùng nguồn năng lượng tích cực. Chính sự bình yên từ bên trong này giúp cô luôn tỏa ra nguồn năng lượng rạng rỡ mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Hồ Ngọc Hà bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 15 tuổi, sau đó lấn sân sang ca hát năm 2004 và trở thành ca sĩ nổi tiếng với hàng loạt hit như Tìm lại giấc mơ, Xin hãy thứ tha, Cả một trời thương nhớ, Gửi người yêu cũ, Cô đơn trên sofa, Cây đèn thần. Cô và Kim Lý đăng ký kết hôn năm 2020 sau 3 năm hẹn hò và đón cặp song sinh vào tháng 11 năm đó.