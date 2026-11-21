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Hoa hậu Mai Phương Thuý vừa khiến dân mạng tò mò khi đăng loạt ảnh ăn mặc giản dị nhưng vẫn xinh đẹp kèm dòng chú thích: Say you’ll be mine (Hãy nói anh sẽ là của em). Dù đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006 và hiện nay ít hoạt động showbiz, nhưng nhan sắc đỉnh cao của nàng hậu sinh năm 1988 vẫn luôn thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Trong khi đó, ngày 20/11 vừa qua, NSND Trần Hiếu đã có màn ngẫu hứng hát bài Đừng nói tôi già bên các học trò cũ là NSND Tấn Minh và ca sĩ Trọng Tấn. Ở tuổi hơn 90, dù có lúc nhớ lúc quên nhưng vị trí âm thanh và cột hơi của nghệ sĩ vẫn rất vững. Ông còn hóm hỉnh khẳng định: Tao đâu có già! Các học trò cũng dành cho ông những lời chúc sức khỏe và tôn vinh ông là người Thầy đáng kính của bao thế hệ.

Cũng trong dịp này, ca sĩ Quang Lê chia sẻ sự xúc động khi nhận được lời chúc từ hàng trăm thí sinh từng được anh hướng dẫn qua các mùa thi âm nhạc. Nam ca sĩ gửi lời tri ân đến những thầy cô từng dìu dắt mình, đồng thời chia sẻ về những học trò, người đã thành công, người vẫn đang nỗ lực hoặc chưa may mắn nhưng vẫn đam mê ca hát.

Một thông tin khác về phim ảnh, diễn viên Lan Phương vừa đăng ảnh chụp cùng nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan và nữ diễn viên Kim Phương cùng một diễn viên nhí. Cô tiết lộ "gia đình" này sẽ gặp khán giả vào cuối tháng 12 kèm hashtag úp mở về một dự án mới.