Giải trí

Để chạm tay vào vương miện Miss Charm 2026, nhan sắc chỉ là điều kiện cần. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng ban giám khảo kiêm Chủ tịch Miss Charm Organization - nhấn mạnh người đăng quang bắt buộc phải có một câu chuyện riêng biệt, khả năng lan tỏa bản sắc văn hóa và truyền tải những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Theo bà Thúy Nga, chất lượng dàn thí sinh năm nay khá tốt và đồng đều, vì chất lượng là một trong những điều kiện tiên quyết. Các người đẹp tham dự phải đáp ứng đầy đủ những tiêu chí mà Miss Charm đặt ra.

Khi bản sắc văn hóa là 'vũ khí' cạnh tranh

Với chủ đề "Vẻ đẹp của bản sắc văn hóa", Miss Charm 2026 khuyến khích các người đẹp thể hiện cái tôi dân tộc thông qua nhiều phương thức đa dạng. Đó có thể là những bộ trang phục đặc trưng, những món quà mang đậm dấu ấn quê hương, hay những câu chuyện kể và video clip được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Điều quan trọng là cách mỗi người tạo được dấu ấn văn hóa riêng, giúp khán giả hiểu sâu hơn về đất nước họ. Đây chính là giá trị cốt lõi mà cuộc thi muốn phát huy và lan tỏa, không chỉ dành cho các dân tộc trên thế giới mà còn đối với chính văn hóa Việt Nam.

'Chiếc vé' vào top 6 và sự bứt phá phút cuối

Khi nói về tiêu chí chọn top 6 và hoa hậu, bà Thúy Nga khẳng định câu chuyện cá nhân phải gắn liền với việc lan tỏa văn hóa. Người đẹp giành chiến thắng phải có năng lực truyền tải thông điệp của cuộc thi và mang đến năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh.

Đáng chú ý, cơ hội vào top 6 không chỉ nằm ở bảng điểm của giám khảo. Ban tổ chức đã mở cổng bình chọn Miss People's Choice, và người đẹp sở hữu lượt bình chọn cao nhất khi đóng cổng sẽ giành được một suất đặc cách thẳng vào top 6 chung cuộc.

Tuy nhiên, bà Thúy Nga cũng lưu ý rằng mọi thứ hiện chỉ mới bắt đầu. Những hoạt động như chụp ảnh hay chương trình bên lề vừa qua chưa có phần thi chính thức nào được chấm điểm. Trong thế giới hoa hậu, sự bứt phá thực sự thường chỉ diễn ra ở những chặng cuối cùng.

Đại diện Việt Nam và hành trình tại Đà Lạt

Nhận xét về Nguyễn Ngọc Trà My - đại diện Việt Nam, bà Thúy Nga đánh giá cao lợi thế về vóc dáng, kỹ năng trình diễn và khả năng truyền tải thông điệp. Đặc biệt, Trà My được ghi nhận có khả năng tiếng Anh từ khá tốt đến rất tốt, tương đồng với phong độ của các đại diện Việt Nam qua bốn mùa Miss Charm.

Với kinh nghiệm từng đảm nhận nhiều vị trí công việc và có nhiều trải nghiệm thực tế, Trà My được đánh giá là có thể truyền tải tốt câu chuyện cá nhân lẫn thông điệp cuộc thi, dù đây là lần đầu tiên cô tham gia một cuộc thi hoa hậu trong nước và quốc tế.

Lộ trình thi đấu của 44 người đẹp

Cuộc thi đã chính thức khởi động bằng buổi trao sash vào ngày 20-11 cho 44 thí sinh đến từ bốn châu lục. Trong đó, châu Á và châu Đại Dương chiếm ưu thế với 15 người, tiếp theo là châu Mỹ với 13 đại diện, châu Âu có 9 và châu Phi có 7 người.

Tại sự kiện này, ông Ricardo Patraca - đại diện nhà tài trợ vương miện từ Mexico - đã trao lại chiếc vương miện cho đương kim Miss Charm 2025 Anna Blanco. Sau nghi thức trao sash và giấy chứng nhận, các thí sinh đã lần lượt giới thiệu tên và quốc gia mình trong phần hô tên.

Trong ba tuần diễn ra cuộc thi, 44 người đẹp sẽ tham gia ghi hình, chụp ảnh, giao lưu và trải nghiệm văn hóa tại Việt Nam. Đặc biệt, các thí sinh sẽ đến với Đà Lạt để khám phá thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa bản địa và trải nghiệm du lịch địa phương. Song song đó, họ sẽ được huấn luyện về phong thái, kỹ năng trình diễn và khả năng thể hiện bản thân.

Theo lịch trình, đêm bán kết dự kiến diễn ra vào ngày 2-12 và đêm chung kết sẽ được tổ chức vào tối 5-12.

Liệu yếu tố 'câu chuyện riêng' có giúp Trà My tạo nên cú hích cho Việt Nam năm nay không nhỉ?