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Bộ phim Trại giam hạnh phúc của đạo diễn Trung Lùn vừa chính thức khởi chiếu từ ngày 20 tháng 11 và nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí top 1 phòng vé Việt với doanh thu đạt 30 tỷ đồng. Trong tác phẩm lấy bối cảnh trại giam này, Ma Ran Đô vào vai Tú - một nhân vật đại diện cho pháp luật, vốn quen thuộc với môi trường giam giữ nên ban đầu mặc định phạm nhân nào cũng xấu. Tuy nhiên, chính nhân vật Phúc do Tuấn Trần thủ vai đã làm thay đổi hoàn toàn thế giới quan của Tú. Ma Ran Đô cho biết anh rất vui khi khán giả cảm nhận được sợi dây liên kết và tình anh em giữa hai nhân vật, vì điều đó chứng tỏ bộ phim đã truyền tải trọn vẹn cảm xúc.

Trải nghiệm thực tế tại phim trường

Khi xem lại những phân cảnh của mình trong phim, Ma Ran Đô thừa nhận bản thân vẫn cảm thấy còn thiếu sót và chưa hoàn toàn hài lòng. Dù vậy, anh thấy hạnh phúc khi vai diễn chạm đến cảm xúc của người xem. Với anh, bối cảnh trại giam là một trải nghiệm rất mới lạ. Việc được hóa thân và sống cùng nhân vật trong một không gian thực tế tại phim trường là điều quý giá, giúp anh thêm yêu nghề và có động lực để thể hiện vai diễn trọn vẹn nhất.

Không chỉ là những cảnh quay, Ma Ran Đô còn đặc biệt ấn tượng với không khí làm việc của cả ê kíp. Anh thích cảm giác được chứng kiến mọi người tất bật chuẩn bị và cùng nhau xây dựng nhân vật. Về bạn diễn Tuấn Trần, Ma Ran Đô đánh giá đây là một người chuyên nghiệp, tinh tế, tập trung và luôn nhiệt huyết, sẵn sàng hỗ trợ các bạn diễn khác. Việc quan sát và làm việc cùng Tuấn Trần đã giúp anh học hỏi được nhiều điều.

Quan điểm về sự nổi tiếng và cách vận hành công việc

Trước những thông tin cho rằng anh tự làm mọi việc mà không có ê kíp riêng, Ma Ran Đô cho biết điều này không hẳn là đúng. Tùy vào mức độ vất vả của dự án mà anh có thuê trợ lý hỗ trợ, đồng thời các đoàn phim hiện nay cũng có bộ phận chăm lo cho diễn viên. Anh chọn cách tự sắp xếp và xử lý công việc vì thấy phù hợp và muốn tự mình trải nghiệm, tận hưởng những điều đến với mình. Theo anh, việc tự lo liệu này là bình thường vì nhiều tiền bối trong nghề cũng làm tương tự.

Về khái niệm nổi tiếng, Ma Ran Đô cho rằng mình chưa phải là người nổi tiếng và cũng không biết thước đo cụ thể cho điều này. Anh tự định nghĩa mình là một diễn viên trẻ may mắn được làm nghề. Mục tiêu hiện tại của anh là duy trì cuộc sống, lo cho bản thân và gia đình. Đối với những tranh luận trái chiều trên mạng, anh chọn cách sàng lọc thông tin, thả lỏng tâm trí để không suy nghĩ quá nhiều và tập trung cho công việc. Anh tin rằng chỉ cần không làm gì sai, giữ tâm thế khiêm tốn và gìn giữ đạo đức được thầy cô dạy dỗ thì không có gì phải lo sợ hay khiến cha mẹ phiền lòng.

Hành trình từ sinh viên Nông Lâm đến nghệ thuật

Ít ai biết Ma Ran Đô từng là sinh viên trường Đại học Nông Lâm. Bước ngoặt đến khi anh có cơ hội chụp ảnh và đóng quảng cáo, từ đó nhận ra đam mê và khả năng của bản thân để quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật. Thời gian đầu, anh từng đối mặt với sự tự ti và lo lắng vì đặc thù công việc tự do, không ổn định. Tuy nhiên, nhờ lắng nghe các bài giảng Phật pháp về triết lý vô thường, anh đã học được cách buông bỏ tiêu cực để tận hưởng cuộc sống, đồng thời nhận ra nghệ thuật mang tính nhân văn và giúp anh làm đẹp cho đời.

Nhìn lại hành trình làm nghề, Ma Ran Đô khẳng định NSƯT Hữu Châu là người thầy có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp và suy nghĩ của anh. Thầy Hữu Châu đã dạy anh từ những ngày đầu chưa biết gì về diễn xuất, truyền đạt cả kiến thức chuyên môn lẫn cách sống ở đời. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, anh gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy Hữu Châu, cùng thầy Thành Hội và cô Ái Như tại sân khấu kịch nơi anh hoạt động. Anh khẳng định nếu không có sự kiên nhẫn dạy dỗ của những người thầy này thì sẽ không có Ma Ran Đô của ngày hôm nay.