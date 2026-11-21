Giải trí

Nhân ngày Quốc tế Nam giới 19/11, Khả Ngân đã khiến dân mạng đứng ngồi không yên khi bất ngờ đăng tải một loạt ảnh tình cảm bên Nhan Phúc Vinh. Điểm đặc biệt là những khoảnh khắc này từng được cặp đôi giữ kín suốt thời gian qua, nay mới được chia sẻ.

Trong những khung hình được chia sẻ, cả hai xuất hiện cùng nhau ở nhiều địa điểm khác nhau, từ những chuyến đi du lịch, đi chơi cho đến các khoảnh khắc đời thường thân mật. Cặp đôi không ngần ngại tạo dáng chụp ảnh đôi và dành cho nhau những cử chỉ tình cảm, cho thấy một mối quan hệ cực kỳ gắn kết và thoải mái.

Màn khẳng định vị trí "nóc nhà" hài hước

Thay vì viết những dòng trạng thái ngọt ngào hay sến súa như bình thường, Khả Ngân lại chọn cách thể hiện đầy hóm hỉnh. Nữ diễn viên gửi lời chúc đến "nửa kia" bằng tiếng Anh: "Happy Men's Day to the man who deals with me daily", tạm dịch là "Chúc mừng Ngày Quốc tế Nam giới đến người đàn ông ngày nào cũng phải chịu đựng tôi".

Cách tương tác đầy muối này không chỉ khiến người hâm mộ thích thú mà còn khéo léo hé lộ sự thoải mái trong cuộc sống thường ngày của hai người. Có vẻ như qua màn trêu đùa này, Khả Ngân cũng không ngần ngại khẳng định vị trí "nóc nhà" quyền lực trong mối quan hệ của mình.

Từ đồng nghiệp thành bạn đời

Nhìn lại hành trình của cặp đôi, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân thực chất đã biết nhau từ lâu. Cả hai từng có dịp hợp tác trong một dự án quảng cáo vào năm 2018. Đến năm 2024, họ tiếp tục đồng hành khi cùng tham gia những buổi chạy bộ với nhóm bạn. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, mọi người chỉ biết đến họ với tư cách là bạn bè và đồng nghiệp.

Bước sang đầu năm 2026, cặp đôi mới bắt đầu gây chú ý khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện với những tương tác thân thiết. Sau một thời gian dài vướng nghi vấn tình cảm, đến tháng 9/2026, Nhan Phúc Vinh đã chính thức cầu hôn Khả Ngân. Ngay sau đó, cả hai cũng xác nhận một tin vui lớn là đang chuẩn bị chào đón em bé đầu lòng.

Hành trình hạnh phúc và đam mê nghệ thuật

Chia sẻ về chặng đường mới, Khả Ngân từng dành nhiều lời tình cảm cho bạn đời. Nữ diễn viên coi đây là hành trình hạnh phúc nhất của mình và gửi lời cảm ơn Nhan Phúc Vinh vì đã cùng cô xây dựng một mái ấm nhỏ, cũng như cảm ơn "món quà" đặc biệt đã khiến niềm hạnh phúc trở nên trọn vẹn hơn.

Dù sắp bước sang một vai trò mới trong cuộc sống, Khả Ngân khẳng định điều này không đồng nghĩa với việc cô sẽ tạm gác lại đam mê nghệ thuật. Nữ diễn viên cho biết cô vẫn rất yêu công việc và mong muốn tiếp tục theo đuổi những dự án cũng như những trải nghiệm mới trong thời gian tới.

Đúng là "nóc nhà" có khác, vừa ngọt vừa mặn thế này thì Nhan Phúc Vinh chịu đựng cả đời cũng xứng đáng đúng không mọi người?