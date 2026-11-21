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Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện TP.HCM (1956-2026), ca sĩ Mỹ Tâm đã ủng hộ cho trường cũ số tiền 200 triệu đồng. Đây là món quà đặc biệt mà nữ ca sĩ gửi gắm sau 25 năm ngày ra trường, thể hiện sự gắn bó với nơi đã đặt nền móng chuyên môn cho sự nghiệp ca hát của mình.

Với những ai chưa biết thì Mỹ Tâm chính là một trong những ca sĩ đình đám nhất làng nhạc Việt. Trước khi đạt được những thành công vang dội, cô từng theo học hệ trung cấp chính quy, chuyên ngành Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM và được đào tạo trực tiếp bởi giảng viên thanh nhạc Quốc Trụ.

Thành tích thủ khoa và những bước đi đầu tiên

Không chỉ có năng khiếu, Mỹ Tâm còn cực kỳ nghiêm túc trong học tập. Sau bốn năm rèn luyện, vào tháng 6/2001, cô tốt nghiệp thủ khoa hệ trung cấp chuyên ngành Thanh nhạc với số điểm ấn tượng 9,5. Đây được xem là một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc của nữ ca sĩ.

Ngay sau khi tốt nghiệp Nhạc viện năm 2001, Mỹ Tâm nhanh chóng ra mắt album đầu tay mang tên Mãi yêu. Từ đây, cô từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Những bản hit như Tóc nâu môi trầm, Nhé anh, Ước gì, Họa mi tóc nâu và Cây đàn sinh viên đã giúp giọng hát của cô chạm đến trái tim của đông đảo công chúng.

Những cột mốc vinh danh quốc tế và sức hút khủng

Trong những năm tiếp theo, Mỹ Tâm không ngừng ra mắt sản phẩm âm nhạc, tổ chức liveshow và thu hoạch hàng loạt giải thưởng lớn. Năm 2012, cô được vinh danh tại Mnet Asian Music Awards (MAMA). Đến năm 2013, nữ ca sĩ tiếp tục ghi dấu ấn khi giành giải Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất tại MTV Europe Music Awards.

Sự công nhận quốc tế dành cho Mỹ Tâm chưa dừng lại ở đó. Năm 2014, cô nhận giải Asia's Music Legend tại sự kiện Top Asia Corporate Ball ở Malaysia. Đến năm 2015, cô được vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ châu Á có lượng tiêu thụ sản phẩm tốt nhất tại Big Apple Music Awards.

Điểm khiến Mỹ Tâm trở nên đặc biệt là khả năng duy trì sức hút với những đêm diễn quy mô cực khủng. Năm 2004, liveshow Yesterday & Now của cô thu hút khoảng 10.000 người. Đến năm 2022, liveshow Tri âm tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) gây chú ý với khoảng 30.000 khán giả. Đặc biệt, vào cuối năm 2025, concert See The Light cũng tại sân vận động Mỹ Đình đã thu hút khoảng 40.000 người theo thông tin từ ban tổ chức, trở thành show diễn cá nhân quy mô nhất của cô tính đến thời điểm đó.

Lấn sân điện ảnh và hoạt động vì cộng đồng

Mỹ Tâm không chỉ làm chủ sân khấu ca nhạc mà còn thử sức mình với vai trò diễn viên và nhà sản xuất. Năm 2019, cô đảm nhận vai chính và tham gia sản xuất phim Chị trợ lý của anh, thu về doanh thu hơn 70 tỷ đồng. Năm 2023, cô giới thiệu phim tài liệu âm nhạc Người giữ thời gian: Tri âm Movie, ghi lại toàn bộ hành trình chuẩn bị cho chuỗi liveshow Tri âm.

Gần đây nhất, trong bộ phim điện ảnh Tài khởi chiếu đầu tháng 3 năm 2026, Mỹ Tâm vừa là Giám đốc, vừa đóng vai Út Lanh, đồng thời kiêm luôn vai trò nhà sản xuất, sáng tác và thể hiện nhạc phim.

Ở tuổi 45, sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn giữ vững vị trí nổi bật trong làng nhạc Việt thông qua các dự án âm nhạc và phim ảnh. Song song đó, cô thường xuyên thực hiện các hoạt động hướng về cộng đồng. Điển hình là vào năm 2025, cô đã trở lại Trường THCS Hoàng Diệu tại Đà Nẵng (nơi cô theo học giai đoạn 1992-1995) để trao tặng tivi phục vụ giảng dạy và học tập.

Đúng là vừa giỏi vừa tâm lý, kiểu này thì fan không yêu sao được?