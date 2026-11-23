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Ngày 22/11, Vũ Thịnh và Fanny Trần đã tổ chức lễ thành hôn tại tư gia sau khi làm lễ ở nhà thờ vào chiều 21/11. Cặp đôi diện áo dài trắng đồng điệu, rạng rỡ thực hiện các nghi thức đón dâu giữa sự chúc phúc của người thân và bạn bè.

Tại buổi lễ, mẹ ruột Vũ Thịnh trao sổ đỏ cho hai con. Bà dặn dò rằng bố mẹ tặng hai con một ngôi nhà nhỏ, hy vọng sau này cả hai sẽ biến nó thành ngôi nhà to và có tiếng cười trẻ thơ.

Sau hai nghi thức truyền thống, đám cưới chính thức của cặp nghệ sĩ sẽ diễn ra vào ngày 25/11 tại TP HCM. Vũ Thịnh chia sẻ cảm giác bồi hồi và háo hức khi có cơ hội gửi lời mời mọi người cùng chung vui trong dấu mốc đáng nhớ của cuộc đời.

Chuyện tình 9 năm 'gương vỡ lại lành'

Vũ Thịnh và Fanny Trần đã quen biết và hẹn hò suốt chín năm qua, từ trước khi gia nhập showbiz. Tuy nhiên, cả hai từng chia tay vì áp lực từ dư luận khi Fanny tham gia chương trình Giai điệu chung đôi năm 2018 và bị khán giả "đẩy thuyền" với người khác. Sức ép khiến họ phải dừng mối quan hệ và trở lại làm bạn.

Đến năm 2021, cặp đôi hội ngộ tại chương trình Tỏ tình hoàn mỹ. Tại đây, Vũ Thịnh đã ngỏ lời tái hợp. Dù lúc đầu xúc động đến mức chạy vào cánh gà, nhưng Fanny Trần đã quay lại và cho cả hai thêm một cơ hội. Kể từ khi quay lại, họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các vlog, game show và sản phẩm âm nhạc.

Vũ Thịnh là thành viên nhóm The Wings và từng tham gia Anh trai say hi mùa đầu tiên. Trong khi đó, Fanny Trần vốn là streamer trước khi lấn sân sang mảng diễn xuất và ca hát.