Đời sống

Muốn phòng tắm trông hiện đại và chill hơn thì không nhất thiết phải đại tu toàn bộ. Chỉ cần vài thay đổi thông minh trong trang trí, kể cả những phòng tắm nhỏ xíu cũng có thể biến hình thành một không gian sang chảnh, khiến bạn chỉ muốn ở lỳ trong đó cả ngày.

Đầu tiên, hãy thử đưa thiên nhiên vào nhà bằng vài chậu cây trong nhà. Một chậu nhỏ đặt trên kệ, cạnh bồn rửa mặt hoặc dùng chậu treo để tiết kiệm diện tích sẽ khiến không gian thay đổi diện mạo ngay lập tức.

Đừng coi thường những chiếc khăn tắm vì chúng quyết định rất nhiều đến tổng thể. Hãy chọn loại khăn lớn, mềm mại với những tông màu trung tính hoặc màu đất để tạo cảm giác tinh tế và sang trọng hơn.

Ánh sáng cũng là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Thay vì đèn trắng sáng choang, hãy ưu tiên ánh sáng ấm và bổ sung thêm một chiếc đèn trang trí nhỏ nếu không gian cho phép để tạo bầu không khí thư giãn tuyệt đối.

Để căn phòng thêm ấm cúng và cozy, bạn có thể sắm thêm các món đồ từ chất liệu tự nhiên như một chiếc ghế đôn gỗ, kệ nhỏ, giỏ mây hoặc khay gỗ đựng mỹ phẩm. Những chi tiết này giúp không gian trông hiện đại và gần gũi hơn.

Cuối cùng, dù phòng tắm có đẹp đến đâu mà đồ đạc bày bừa bãi thì cũng mất hết điểm. Hãy dùng các hũ đựng, giỏ hoặc khay sắp xếp để mọi thứ gọn gàng. Càng sạch sẽ, ngăn nắp thì nhìn càng thanh lịch và chuẩn gu.

Thế này thì cần gì ra spa cho tốn kém, cứ sắm mấy món này về là đủ hưởng thụ rồi đúng không?