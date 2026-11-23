Giải trí

Ngày 21/11, G-Dragon đã tạo nên một khoảnh khắc cực kỳ bùng nổ khi bước ra từ một chiếc quan tài tỏa khói trong tiết mục GiiiRIP (Standing Ovation). Để tăng thêm độ 'cháy', thủ lĩnh của BigBang còn gây choáng với mái tóc giả dài buông xõa ngang eo cùng chiếc áo khoác da đính phụ kiện cầu kỳ và thắt lưng đính đá.

Đây là một phần trong màn trình diễn kéo dài hơn 16 phút của bộ ba thành viên BigBang tại đêm thứ hai của lễ trao giải MAMA 2026. Nhóm đã kết hợp cùng nhân vật hoạt hình Dooly, sử dụng ý tưởng cỗ máy thời gian để nối kết các không gian âm nhạc.

Không chỉ đem đến những bản hit hoài niệm như Still Life, Haru Haru hay Lies, BigBang còn lần đầu hát live hai ca khúc mới để kỷ niệm 20 năm ra mắt.

Hiện tại, BigBang gồm ba thành viên là G-Dragon, Taeyang và Daesung. Nhóm cũng đang trong quá trình thực hiện chuyến lưu diễn thế giới BigBang 2026-2027 World Tour (XX: COSMOS) từ ngày 21/8 năm nay đến 28/2/2027 với khoảng 39 đêm diễn tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đúng là G-Dragon, không làm thì thôi chứ đã làm là phải khiến cả thế giới đứng hình!