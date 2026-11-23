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Hòa Minzy vừa trở thành tâm điểm bàn tán khi vướng nghi vấn đang mang thai con thứ hai. Mọi chuyện bắt nguồn từ loạt ảnh nữ ca sĩ chụp cùng Mỹ Tâm tại buổi tiệc cảm ơn sau live concert See The Light – Day 2. Trong những khung hình này, Hòa Minzy diện một chiếc váy babydoll màu trắng với thiết kế rộng rãi và thoải mái, tạo dáng đáng yêu bên đàn chị.

Tuy nhiên, chính vì kiểu trang phục không ôm sát cơ thể nên một số cư dân mạng đã đặt nghi vấn cô đang có tin vui. Thậm chí, có khán giả còn để lại bình luận trực tiếp dưới bài đăng của nữ ca sĩ để hỏi xem liệu bé Bo sắp có em hay không.

"Nỗi khổ" của hội ghiền váy babydoll

Hòa Minzy đã nhanh chóng phản hồi ngắn gọn: "Dạ hiện thì vẫn chưa ạ". Để giải thích lý do mình thường xuyên bị hiểu lầm là mang thai, nữ ca sĩ còn viết một bình luận dài với giọng điệu hài hước.

Cô chia sẻ rằng bản thân có cơ địa hễ cứ mặc babydoll là bị cho là có bầu, dù thực tế cô sở hữu cả một tủ áo toàn váy babydoll nhưng không dám mặc. Hòa Minzy còn cho biết trong một sự kiện gần đây, khi cô mặc đồ eo thon thì không ai bình luận, nhưng cứ hễ diện babydoll là lại bị hỏi chuyện bầu bí. Nữ ca sĩ khẳng định chắc nịch rằng mình chưa mang thai và mọi chuyện chỉ là do kiểu dáng của chiếc áo.

Từng bị "hack" ảnh bằng AI để tung tin giả

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Hòa Minzy gặp phải những đồn đoán về việc có thêm con. Vào tháng 3 năm 2026, sau khi cô công khai mối quan hệ tình cảm với Đại úy Thăng Văn Cương, một tin đồn cho rằng nữ ca sĩ đã âm thầm sinh thêm một bé gái đã lan truyền.

Tin đồn này xuất phát từ những hình ảnh trên mạng xã hội, đặc biệt là bức ảnh chụp một người đàn ông bế bé gái. Khi đó, Hòa Minzy đã trực tiếp phủ nhận và khẳng định hình ảnh gây hiểu lầm này được tạo ra bằng công nghệ AI. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự bức xúc trước việc một số tài khoản sử dụng hình ảnh giả mạo để lan truyền thông tin thiếu căn cứ về gia đình mình, đồng thời đề nghị các tài khoản này ngừng chia sẻ nội dung sai sự thật và nhờ fan báo cáo các bài đăng gây hiểu lầm.

Chuyện tình cảm và cuộc sống hiện tại

Hòa Minzy, Quán quân Học viện Ngôi sao 2014, là ca sĩ được biết đến qua nhiều bản hit như Rời Bỏ, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, Thị Mầu và Bắc Bling. Sau khi chia tay doanh nhân Nguyễn Minh Hải vào năm 2022, cô tập trung phát triển sự nghiệp và chăm sóc con trai là bé Bo.

Đến tháng 3 năm 2026, cô chính thức công khai chuyện tình cảm với bạn trai mới sau một thời gian dài kín tiếng. Theo chia sẻ, cả hai quen biết nhau từ năm 2022 thông qua chương trình Sao nhập ngũ. Mối quan hệ này nhận được sự ủng hộ từ gia đình, thậm chí gia đình bạn trai từng sang hỏi cưới để ông nội của Hòa Minzy có thể chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cháu gái trước khi qua đời.