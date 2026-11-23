Giải trí

Sau khi chính thức nhận quyết định nghỉ hưu vào tháng 4/2019, NSND Minh Hòa đã chuyển từ nhịp sống gò bó của một Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội sang trạng thái tự do tuyệt đối. Từng quen với những cuộc họp áp lực và lịch trình khắt khe của đơn vị nghệ thuật, giờ đây chị tự làm chủ quỹ thời gian của mình. Nghỉ hưu với chị không phải là dừng lại, mà là quyền được chắt lọc: thích công việc gì thì sắp xếp lịch trình đó, thấy kịch bản hay thì nhận lời, còn mệt thì cứ thế mà nghỉ.

Sự thảnh thơi này còn đến từ những niềm vui giản đơn như những buổi cà phê hàn huyên chuyện cũ hay những bữa ăn cùng bạn thân là NSND Minh Vượng. Khi không còn bị ràng buộc bởi các quy định hành chính, nữ nghệ sĩ tìm thấy niềm đam mê nghệ thuật thuần túy, không còn bị áp lực thành tích chi phối trong từng vai diễn.

Cách tận hưởng tuổi xế chiều đầy năng lượng

Dù đã bước qua tuổi lục tuần, NSND Minh Hòa vẫn duy trì nhịp làm việc khiến nhiều đồng nghiệp trẻ phải nể phục. Chị chọn cách truyền nghề cho sinh viên tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và xuất hiện với vai trò giám khảo ở nhiều cuộc thi tài năng. Trên sóng VTV, chị tiếp tục chứng minh đẳng cấp gạo cội qua nhiều bộ phim giờ vàng với khả năng biến hóa đa dạng.

Đáng chú ý là sự đối lập thú vị giữa hình ảnh trên màn ảnh và ngoài đời. Nếu trên phim, khán giả thường thấy một NSND Minh Hòa đài các, sang trọng trong vai những nhân vật quyền lực, đại gia, thì ngoài đời chị lại chọn lối sống bình dị hết mức. Hình ảnh một nghệ sĩ gạo cội thong dong đạp xe đi chợ phố cổ, tự tay chọn rau, chọn cá để nấu ăn cho gia đình là điều rất dễ bắt gặp.

Quan điểm thực tế về tài chính và vật chất

NSND Minh Hòa không ngần ngại chia sẻ thẳng thắn về chuyện tiền nong với một thái độ rất thực tế. Khi mới nghỉ hưu năm 2019, mức lương hưu của chị là hơn 6 triệu đồng mỗi tháng. Sau các đợt điều chỉnh chính sách của Nhà nước, hiện con số này đã tăng lên gần 9 triệu đồng.

Với chị, tiền bạc không phải là thước đo của giá trị sống. Chị chọn lối sống giản dị, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu và không hề so đo. Trong khi nhiều người chạy theo những chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ, chị cảm thấy thoải mái với những món đồ bình dân. Chị quan niệm nhà to hay xe sang không quan trọng, miễn là phương tiện phục vụ tốt cho cuộc sống đời thường.

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình và nhan sắc

Hiện tại, nữ nghệ sĩ sống cùng chồng và con trai trong một mái nhà ba thế hệ. Để duy trì sự hòa thuận, chị chọn làm một người mẹ chồng hiện đại và tâm lý. Bí kíp của chị là luôn tôn trọng khoảng trời riêng của các con, không soi mói hay can thiệp sâu vào cuộc sống riêng, đồng thời sẵn lòng chia sẻ việc nhà mỗi khi rảnh.

Về nhan sắc ở tuổi ngoài 60, NSND Minh Hòa lấy tinh thần lạc quan làm gốc. Chị ủng hộ việc phụ nữ chăm sóc bản thân và sử dụng công nghệ làm đẹp nhẹ nhàng, không xâm lấn để giữ nét xuân. Tuy nhiên, chị tuyệt đối không lạm dụng vì sợ cơ mặt bị đơ cứng, làm mất đi khả năng biểu cảm quan trọng của một diễn viên.

Với NSND Minh Hòa, những hào quang rực rỡ một thời giờ nhường chỗ cho một nhịp sống chậm rãi: sáng đạp xe giữa lòng Hà Nội, đi dạy học và tối về bên mâm cơm ấm cúng. Sức khỏe và sự bình an của gia đình chính là tài sản vô giá nhất mà chị trân trọng lúc này. Thật sự ngưỡng mộ cái vibe 'tự do' này, đúng là khi tâm hồn thảnh thơi thì nhìn đâu cũng thấy bình yên!