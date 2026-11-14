Vũ Thịnh chốt đơn cưới Fanny ngày 25/11 sau 9 năm 'on-off' đầy sóng gió

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Đúng là cái kết viên mãn cho một hành trình gần 10 năm! Ca sĩ Vũ Thịnh vừa chính thức thông báo sẽ tổ chức đám cưới với bạn gái vào ngày 25/11 tới đây. Thông tin này nhanh chóng khiến cư dân mạng, đặc biệt là những ai theo dõi hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ, đứng ngồi không yên vì quá hóng ngày hai bạn chính thức về chung một nhà.

Khi dàn 'Anh Trai' chuẩn bị đổ bộ

Hiện tại, cặp đôi đã bắt đầu rục rịch gửi thiệp mời đến bạn bè và những đồng nghiệp thân thiết. Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của rất nhiều thành viên từ chương trình Anh Trai Say Hi trong danh sách khách mời. Thế nhưng, cũng có một vài 'nỗi buồn' nhẹ khi một nhóm các anh trai không thể góp mặt vì kẹt lịch trình tại Mỹ. Những cái tên như Song Luân, Pháp Kiều, Captain Boy, JSOL, Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Ali Hoàng Dương, CODY Nam Võ, HIEUTHUHAI và Negav đành phải lỡ hẹn với ngày vui này.

Nỗi lòng 'stress ngang' vì sợ mời thiếu khách

Trước ngày trọng đại, Vũ Thịnh không giấu được sự xúc động khi chia sẻ về quá trình chuẩn bị thiệp cưới. Anh cho biết chỉ khi tự tay viết và gửi lời mời, anh mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của việc kết nối với những người đã đồng hành cùng mình. Có những mối quan hệ đã lâu không gặp, hay có người cả năm chỉ nói chuyện vài lần, nhưng khi ôn lại kỷ niệm, nam ca sĩ vẫn thấy bồi hồi.

Nhưng bên cạnh sự lãng mạn là một thực tế khá 'căng' khi Vũ Thịnh hài hước thú nhận mình đang bị stress nặng vì sợ bỏ sót khách mời. Anh viết: “Thật sự mấy ngày nay mình stress ngang vì cứ sợ sơ suất mời thiếu ai đó”. Nam ca sĩ còn khẩn thiết nhờ mọi người nhắc nhẹ nếu mình lỡ quên, để anh kịp xin tạ lỗi và gửi lời mời ngay lập tức vì mong muốn ngày trọng đại chỉ có một lần trong đời sẽ được gặp đông đủ tất cả mọi người.

Chuyện tình 9 năm: Từ áp lực dư luận đến màn tái hợp chấn động

Để đi đến cái kết này, Vũ Thịnh và Fanny đã phải trải qua không ít sóng gió. Cặp đôi từng hẹn hò rồi chia tay vào năm 2018, một phần do áp lực từ dư luận khi Fanny tham gia chương trình Giai điệu chung đôi và bị khán giả 'ghép đôi' với một nam thí sinh khác. Vũ Thịnh từng chia sẻ rằng lúc đó cả hai còn quá trẻ, không chịu được sự 'tấn công' từ mọi người và không muốn công việc bị ảnh hưởng nên đã chọn cách dừng lại.

Phải đến năm 2021, khi Fanny tham gia Tỏ tình hoàn mỹ, Vũ Thịnh mới quyết định xuất hiện để bày tỏ tình cảm. Màn tái hợp này chính là bước ngoặt giúp cả hai bắt đầu lại và cùng nhau đồng hành trong cả cuộc sống lẫn công việc. Kể từ đó, Fanny luôn là hậu phương vững chắc, thường xuyên thể hiện sự ủng hộ dành cho bạn trai, nhất là giai đoạn Vũ Thịnh tham gia Anh Trai Say Hi.

Về cô dâu Fanny và chú rể Vũ Thịnh

Cô dâu Fanny (sinh năm 1997) không chỉ là bạn gái của Vũ Thịnh mà còn là một hot girl, nhà sáng tạo nội dung có tiếng với hơn 1,6 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Cô thường xuyên chia sẻ các video hát, nhảy, cover các bài hát nổi tiếng cũng như những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai. Trong mắt Fanny, Vũ Thịnh (sinh năm 1995) là mẫu người đàn ông của gia đình, ấm áp và trưởng thành. Cô từng khen ngợi bạn trai khi nói rằng mọi việc trong nhà đều do anh làm hết, từ chăm sóc nhà cửa cho đến nấu ăn.

Về phía Vũ Thịnh, nam ca sĩ từng ghi dấu ấn qua các cuộc thi âm nhạc lớn như X Factor - Nhân tố bí ẩn năm 2016 và Giọng hát Việt năm 2019 và từng tham gia Anh Trai Say Hi.

Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc!