Đinh Mạnh Ninh rao bán căn hộ 110m2 tại Hà Nội vì muốn đầu tư cho con

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Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh vừa gây chú ý khi thông báo bán căn hộ của gia đình tại phố Xuân Đỉnh, Hà Nội. Nam ca sĩ cho biết quyết định này xuất phát từ việc mục đích sử dụng căn nhà đã thay đổi và gia đình cần thêm vốn để đầu tư cho thế hệ sau.

Chi tiết căn hộ phong cách 'nghệ nghệ'

Căn hộ được rao bán có diện tích 110m2 với thiết kế gồm ba phòng ngủ và hai ban công hướng Đông. Theo mô tả, nhà có view nội khu thoáng mát, có lô gia riêng để phơi đồ và đặt cục nóng điều hòa.

Điểm nhấn của căn nhà nằm ở phần nội thất được thiết kế riêng theo phong cách Industry với tông màu đen-xám. Đinh Mạnh Ninh nhận xét những ai có tính cách 'hơi nghệ nghệ' sẽ rất thích không gian này. Nội thất được làm từ trước khi anh lập gia đình nhưng vẫn còn rất mới, gia đình vẫn sinh hoạt bình thường.

Chuyện dở khóc dở cười khi tự rao bán nhà

Thay vì thuê môi giới, Đinh Mạnh Ninh khẳng định gia đình sẽ không làm việc qua trung gian vì anh quan niệm việc của mình là làm nghệ sĩ chứ không phải buôn bán bất động sản.

Nam ca sĩ chia sẻ một tình huống hài hước là đáng lẽ việc bán nhà do vợ anh đảm nhiệm, nhưng anh nói các hội nhóm vợ đăng bài thuộc kiểu rất lâu không duyệt bài nên anh phải đăng giùm. Anh cũng hóm hỉnh cho biết lý do không đăng nhiều ảnh nhà là vì dạo này trẻ con bày bừa như 'chiến trường', và nhiều ảnh chụp toàn đồ nghề của Cá nên anh không dám đăng, chỉ giới thiệu sơ qua kèm một tấm ảnh.

Về vị trí, căn hộ được đánh giá là siêu tiện đi lại với công viên đối diện tòa nhà và nhiều tiện ích ngay dưới chân tòa nhà.

Đồng nghiệp đồn đoán sắp 'lên đời' biệt thự

Ngay sau bài đăng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã vào trầm trồ, chúc mừng nam ca sĩ. Đáng chú ý, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân dự đoán rằng Đinh Mạnh Ninh bán chung cư có thể là để chuẩn bị mua biệt thự. Ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên cùng nhiều nghệ sĩ khác cũng đưa ra đồn đoán tương tự. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, Đinh Mạnh Ninh vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin về việc mua nhà mới.

Về Đinh Mạnh Ninh

Đinh Mạnh Ninh sinh năm 1989 tại Bắc Giang, là một ca sĩ, nhạc sĩ đa năng chuyên sáng tác và thể hiện nhiều ca khúc. Anh từng ghi dấu ấn với các giải Nhất tại Tuổi đời mênh mông (2005), Tiếng ca học đường (2008) và giải Triển vọng Sao Mai Điểm Hẹn (2010).

Không chỉ hoạt động solo với các phong cách từ Pop, R&B đến Funk, Disco Funk, anh còn là cựu thành viên nhóm nhạc M4U. Một trong những sản phẩm thành công nhất của anh là ca khúc "Mùa yêu đầu" giành giải Bài hát của năm tại Bài hát Việt 2012, cùng các sáng tác về Hà Nội như "Hà Nội trà đá vỉa hè".

Trong sự nghiệp, anh từng có ba đề cử tại giải Cống hiến. Đặc biệt vào năm 2026, Đinh Mạnh Ninh tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, cùng Hà An Huy đạt danh hiệu "Chiến tướng của năm" tại đêm chung kết và góp mặt trong đội hình giành giải "Gia tộc Anh tài Toàn Năng".

Đúng là phong cách 'nghệ' từ trong nhà ra ngoài phố, nhưng mà bán nhà mà bảo không muốn làm bất động sản thì nghe hơi mâu thuẫn nhỉ?