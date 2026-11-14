Huy Tuấn gây sốc khi kêu gọi 'đừng bình chọn cho Tóc Tiên' trước thềm Eurovision Song Contest Asia 2026

Giải trí

Ngày 13-11, nhạc sĩ Huy Tuấn khiến dân tình ngơ ngác khi đăng trạng thái trên trang cá nhân với nội dung: "Đừng bình chọn cho Tóc Tiên (Nếu bạn là người Việt đang ở Việt Nam)". Trong khi Tóc Tiên đang là đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026, lời nhắn này ngay lập tức gây chú ý vì đi ngược lại với mong muốn ủng hộ ca sĩ nước nhà của đa số khán giả.

Để giải thích cho hành động gây tranh cãi này, Huy Tuấn cho biết đây hoàn toàn là vì thể lệ của cuộc thi. Cụ thể, khán giả không được phép bình chọn cho đại diện của chính quốc gia mình. Theo quy định, mỗi người có 8 lượt bình chọn miễn phí trên website chính thức và phải phân bổ cho ít nhất ba tiết mục khác nhau. Ngoài ra, người xem có thể mua thêm gói 10 lượt bình chọn. Vì vậy, những ai đang ở Việt Nam sẽ không thể dành phiếu cho Tóc Tiên mà chỉ có thể ủng hộ các đại diện đến từ những quốc gia khác.

Vai trò bất ngờ và màn khởi đầu ấn tượng

Không chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở về luật chơi, nhạc sĩ Huy Tuấn còn xác nhận mình chính là thành viên trong hội đồng giám khảo của Eurovision Song Contest Asia 2026. Anh cũng chia sẻ hình ảnh chiếc áo thun cổ vũ Tóc Tiên và bày tỏ sự háo hức chờ đợi màn trình diễn của nữ ca sĩ.

Đêm chung kết đã diễn ra vào lúc 20h30 ngày 14-11 tại Bangkok, Thái Lan với sự góp mặt của đại diện từ 11 quốc gia. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và kênh YouTube chính thức của Eurovision Song Contest. Đặc biệt, Tóc Tiên đảm nhận vai trò nghệ sĩ trình diễn mở màn với ca khúc mang tên Em Tiên.

Giải mã sức hút của ca khúc 'Em Tiên'

Ca khúc Em Tiên là một trong năm bài hát được các ê kíp sáng tạo thực hiện riêng cho Tóc Tiên, cùng khai thác chủ đề "Phụ nữ Việt Nam". Bài hát này gây ấn tượng khi kết hợp khéo léo giữa chất liệu dân gian Việt Nam và phần sản xuất âm nhạc điện tử, tạo nên một màu sắc hiện đại và đậm dấu ấn cá nhân của nữ ca sĩ. Thông qua đó, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện lên đầy mạnh mẽ, tự tin và mang tinh thần trẻ trung.

Trước đó, tại đêm tuyển chọn, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã nhận xét rằng Em Tiên có giai điệu vừa quen thuộc vừa sáng tạo, đồng thời đòi hỏi người hát phải có kỹ thuật thanh nhạc tốt để xử lý mượt mà ca từ và giai điệu. Về phía nhạc sĩ Huy Tuấn, anh cũng đánh giá một ca khúc để đi thi Eurovision Asia cần phải phù hợp với người trình diễn và có khả năng tiếp cận được khán giả quốc tế.

Khi được lựa chọn ca khúc này, Tóc Tiên chia sẻ cô cảm thấy vinh dự nhưng cũng ý thức được đây là một trọng trách lớn. Nữ ca sĩ cho biết điều cô muốn mang đến sân khấu quốc tế là niềm tự hào và tinh thần Việt Nam.

Thể lệ khắt khe của sân chơi quốc tế

Eurovision Song Contest Asia lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 14-11 tại Bangkok, Thái Lan. Cách thức vận hành của cuộc thi tương tự như Eurovision Song Contest, trong đó mỗi quốc gia sẽ có một đài truyền hình chịu trách nhiệm tổ chức tuyển chọn ca khúc đại diện.

Cuộc thi áp dụng những quy định nghiêm ngặt: mỗi ca khúc không được dài quá ba phút và tối đa chỉ có sáu người được xuất hiện trên sân khấu. Kết quả chung cuộc sẽ là sự kết hợp cân bằng, với 50% điểm số đến từ bình chọn của khán giả và 50% còn lại do hội đồng giám khảo quyết định.

Đúng là một phen hú vía cho fan, hóa ra 'quay xe' là để đúng luật thôi!