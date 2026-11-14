Trang Pháp làm diễn giả tại Trung Quốc, khoe trình độ 4 ngôn ngữ cực mượt

Giải trí

Trang Pháp vừa trở thành nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được mời với tư cách đại diện nghệ sĩ quốc tế tại Hội nghị và Lễ trao giải Thương mại Đại ngôn Nghệ sĩ 2026 (Celebrity Endorsement Ceremony & Conference). Diễn ra trong hai ngày 12-13/11 tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, sự kiện này quy tụ hơn 30 nghệ sĩ, các chuyên gia tiếp thị và đại diện thương hiệu để đánh giá sức ảnh hưởng của nghệ sĩ trong việc hợp tác thương mại.

Đêm trao giải ngày 12/11 tại Nhà thi đấu Gia Canh là nơi Trang Pháp gây ấn tượng khi trình diễn hai ca khúc Vô Song và Moonlight. Để mang đến sự đa dạng, nữ ca sĩ thay đổi hai tạo hình từ nàng tiên cá đến phong cách idol hiện đại, đồng thời khéo léo đưa nón lá và hoa sen vào tiết mục để quảng bá văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, bài Moonlight được cô thể hiện bằng bốn ngôn ngữ khác nhau: tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Đến ngày 13/11, Trang Pháp chuyển từ vai trò biểu diễn sang diễn giả. Sử dụng tiếng Anh, cô trình bày chủ đề “Hành trình từ ‘tôi’ đến ‘chúng ta’, từ khác biệt đến đa dạng”. Nữ ca sĩ chia sẻ về trải nghiệm tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng (Việt Nam) và Đạp Gió 2026 (Trung Quốc), qua đó bàn về việc giao lưu văn hóa bằng âm nhạc. Không dừng lại ở chuyện nghệ thuật, cô còn phân tích về giá trị thương mại dài hạn của các show giải trí, bao gồm cơ hội phát triển cho nghệ sĩ, sự gắn kết với khán giả, hợp tác thương hiệu và mở rộng thị trường ra quốc tế.

Chuỗi ngày "đánh chiếm" thị trường Trung Quốc

Việc xuất hiện tại Hạ Môn là một phần trong lịch trình dày đặc của Trang Pháp tại Trung Quốc kể từ khi tham gia Đạp Gió 2026 vào tháng 4/2026. Thay vì về nước sau khi chương trình kết thúc, cô tiếp tục tham gia nhiều sự kiện âm nhạc tại đây. Đáng chú ý là tối 5/10, Trang Pháp đã góp mặt tại Thanh Xuân Vô Hạn - Đại Nhạc Hội Vu Hồ ở tỉnh An Huy cùng các nghệ sĩ Vương Tâm Lăng, Ngô Khắc Quần và Hoàng Tiêu Vân.

Trước hơn 25.000 khán giả, cô trình diễn 6 tiết mục, trong đó có 4 bài tiếng Việt và 2 bài tiếng Trung. Lần đầu tiên, phiên bản tiếng Trung của ca khúc Vô Song - một sáng tác do chính cô viết và chuyển ngữ - được biểu diễn trọn vẹn trên sân khấu này. Sự đầu tư này cùng hiệu ứng từ chương trình truyền hình đã khiến khán giả quốc tế tìm nghe lại các bài hát cũ của cô như Barbie, Bê Trap và Chỉ Là.

Xuất thân gia đình đặc biệt

Để có khả năng ngôn ngữ và tư duy nhạy bén như hiện tại, Trang Pháp có một nền tảng gia đình rất đặc biệt. Tên thật của cô là Nguyễn Thùy Trang, sinh năm 1989 tại Hà Nội. Ông ngoại cô là nhà ngoại giao Nguyễn Khắc Huỳnh, cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam và là thành viên phái đoàn đàm phán Hiệp định Paris năm 1973. Bố cô là giáo sư ngôn ngữ học tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, còn mẹ từng làm việc tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở châu Âu.

Nhờ môi trường gia đình gắn liền với ngoại giao và giáo dục, Trang Pháp từng sống và học tập tại Pháp, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế - Quản lý tại Đại học Lyon 2. Điều này giúp cô thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha.

Từ diễn viên đến Quán quân và nghệ sĩ đa năng

Ít ai biết năm 17 tuổi, Trang Pháp từng thử sức với điện ảnh trong vai Thảo Uyên của bộ phim Nhật Ký Vàng Anh. Tuy nhiên, sau đó cô chọn quay lại Pháp hoàn thành việc học rồi mới về Việt Nam và chuyển vào TP.HCM để theo đuổi âm nhạc. Tại đây, cô xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, trực tiếp tham gia viết lời, sáng tác và sản xuất. Cô cũng từng thực hiện âm nhạc cho các phim như Scandal - Bí Mật Thảm Đỏ, Hoán Đổi, Gái Già Lắm Chiêu 3 và Gái Già Lắm Chiêu 5.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2023 khi cô tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Bằng khả năng hát, rap, vũ đạo, chơi nhạc cụ và sáng tác, Trang Pháp đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân. Thành công này là bàn đạp để cô tiếp tục tiến ra thế giới với Đạp Gió 2026, khẳng định vị thế nghệ sĩ có khả năng tự vận hành sản phẩm từ sáng tác đến biểu diễn.