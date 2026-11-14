Hồ Ngọc Hà lần đầu song ca cùng Hà An Huy trong 'Lời ong bướm', netizen khen hết lời vì quá hợp

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Tối 12-11, Hồ Ngọc Hà chính thức phát hành MV Lời ong bướm với sự góp mặt của Hà An Huy. Đây là lần đầu tiên cả hai cùng xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc chính thức. Trước khi tung MV, Hồ Ngọc Hà từng giới thiệu nam ca sĩ là khách mời đầu tiên của album phòng thu Vol.8 và gọi anh là chàng trai tháng 8. Nữ ca sĩ mô tả sự kết hợp này là một sự giao thoa âm nhạc lạ mà quen.

Theo Hồ Ngọc Hà, sự mới mẻ đến từ việc cả hai chưa từng song ca, nhưng đồng thời vẫn có sự gần gũi vì Hà An Huy là gương mặt đang nhận được nhiều tình cảm từ khán giả trẻ sau hai chương trình Vietnam Idol và Anh trai vượt ngàn chông gai.

Câu chuyện về sự đối lập trong tình yêu

Nội dung Lời ong bướm xoay quanh một nhân vật nữ thẳng thắn bày tỏ sự hoài nghi trước những lời tán tỉnh và ngợi ca. Vì đã trải qua nhiều sóng gió, cô cho biết bản thân quá quen với những lời đường mật nên không dễ bị chinh phục. Thay vì những lời hứa hẹn, điều cô cần lúc này là sự chân thành được chứng minh bằng hành động cụ thể.

Ca khúc cũng khắc họa rõ nét sự đối lập giữa một người phụ nữ đầy trải nghiệm trong tình trường và một người đàn ông còn non nớt khi mới bước vào tình yêu. Sự đối lập này cũng được thể hiện qua giọng hát: trong khi Hồ Ngọc Hà mang đến chất giọng giàu trải nghiệm thì Hà An Huy lại tạo điểm nhấn bằng cách thể hiện giàu cảm xúc.

Khán giả phản ứng tích cực với màn kết hợp

Ngay sau khi ra mắt, phần song ca đã nhận được nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội và YouTube. Khán giả không ngớt lời khen ngợi sự hòa quyện trong giọng hát của cả hai, trong đó nhiều người cho rằng Hồ Ngọc Hà đã chọn khéo khi kết hợp cùng Hà An Huy. Một số bình luận nhấn mạnh giọng hát của nam ca sĩ trẻ. Bên cạnh đó, một số khán giả hài hước gọi màn kết hợp này là "2 cô cháu".

Cú trở lại với Album Vol.8 sau 12 năm

Lời ong bướm không chỉ là một MV đơn lẻ mà là sản phẩm mở màn cho album phòng thu Vol.8. Đây là dấu mốc quan trọng khi Hồ Ngọc Hà trở lại với một album hoàn chỉnh sau 12 năm, kể từ album Mối tình xưa phát hành năm 2014. Trong suốt khoảng thời gian qua, cô vẫn hoạt động âm nhạc qua các đĩa đơn và dự án Love Songs, nhưng Vol.8 được kỳ vọng sẽ thể hiện rõ hơn những tâm tư, suy nghĩ và trải nghiệm của cô ở giai đoạn hiện tại.

Album lần này đi theo định hướng R&B và soul, tiếp tục khai thác những màu sắc âm nhạc vốn là thế mạnh của nữ ca sĩ. Việc chọn Hà An Huy làm khách mời đầu tiên thay vì những cộng sự quen thuộc cũng tạo nên sức hút và sự chú ý lớn cho dự án.

Năm 2026 bùng nổ của Hà An Huy

Với Hà An Huy, năm 2026 ghi dấu nhiều thành công rực rỡ. Sau khi giành quán quân Vietnam Idol 2023 và đăng quang Big Song Big Deal năm 2022, anh tiếp tục gây ấn tượng tại Anh trai vượt ngàn chông gai năm 2026. Tại đây, anh có cơ hội thử sức với nhiều phong cách trình diễn và làm việc cùng các nghệ sĩ nhiều thế hệ, đồng thời cùng Đinh Mạnh Ninh nhận danh hiệu Chiến tướng của năm.

Trước khi song ca cùng Hồ Ngọc Hà, Hà An Huy cũng vừa kết hợp với OSAD trong MV Như một người rưng, sản phẩm này đã vươn lên vị trí dẫn đầu bảng thịnh hành YouTube Việt Nam ở cả bảng tổng và hạng mục âm nhạc. Việc hợp tác trong Lời ong bướm là một trải nghiệm mới mẻ cho nam ca sĩ khi lần đầu làm việc cùng một giọng ca thuộc thế hệ nghệ sĩ đi trước.